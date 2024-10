Milan, scippo al Napoli: colpo dal Lecce

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Che duello con il Milan, scende in campo anche ADL per il colpo

La dirigenza partenopea tornerà subito protagonista nella sessione invernale di calciomercato. Il ds Manna è molto attivo per puntare sempre più in alto con acquisti funzionali al progetto tecnico di Conte. Spunta il retroscena con lo scippo del Milan: il nuovo colpo dal Lecce.

Saranno settimane intense per rinforzare le rose delle big della Serie A. Il Milan proverà così ad accontentare ancora Fonseca: l’allenatore portoghese ha richiesto a gran voce altri rinforzi di livello assoluto per puntare in alto. L’inizio stagionale non è stato entusiasmante al massimo: ora Moncada ed Ibrahimovic proveranno a puntellare la rosa del Milan.

Gennaio si avvicina sempre di più per programmare così i prossimi acquisti da urlo: i rossoneri sfidano subito il presidente De Laurentiis. La dirigenza partenopea ha già messo nel mirino numerosi profili interessanti che fanno gola anche ad Antonio Conte: tutta la verità sul nuovo colpo.

Napoli, duello con ADL: il Milan prova il colpaccio

La folta concorrenza può agevolare così il forte interessamento da parte dei rossoneri alla ricerca di nuovi obiettivi di calciomercato. Ibrahimovic tenterà lo scippo al Napoli per regalare un nuovo colpo da urlo a Fonseca: scopriamo tutti i dettagli dell’operazione.

La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Dopo la rivoluzione estiva arriveranno sicuramente rinforzi funzionali all’idea tattica dell’allenatore leccese.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando ancora a Patrick Dorgu come vice Theo. Gli osservatori rossoneri l’hanno messo nel mirino considerandolo così un giocatore di prospettiva assoluta. Classe 2004, può occupare anche posizioni nel reparto offensivo: in questo avvio di campionato il giocatore del Lecce ha realizzato gol e assist.

Difficilmente partirà a gennaio con i salentini in piena corsa salvezza. Anche il Napoli ormai lo segue da tempo: ora scenderà in campo il presidente De Laurentiis per anticipare la folta concorrenza.

Il Milan proverà così il colpaccio per puntellare la retroguardia di Paulo Fonseca: il retroscena che ha subito fatto sognare i tifosi rossoneri che vogliono tornare a brillare in Serie A e in Champions. Una voglia pazzesca di duellare in campo e fuori per arrivare a colpi suggestivi in ottica futura.