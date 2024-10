Altra tegola per Conte: si ferma Olivera, le condizioni

Non è un momento fortunato per il Napoli di Antonio Conte. Si ferma anche Olivera. Ecco come sta il terzino azzurro dopo l’infortunio

Prima Meret, poi Lobotka, ora Olivera. Non è sicuramente un periodo fortunato per il Napoli in chiave infortuni. Piove su bagnato per Antonio Conte che per la trasferta di Empoli potrebbe dover rinunciare anche al suo terzino. Da precisare che l’uruguaiano era uno dei principali indiziati a partire dalla panchina perché ultimo a rientrare, ma ora sono da valutare con attenzione le sue condizioni. Il rischio è quello di dover saltare più di una partita.

Stando alle notizie che arrivano dall’Uruguay, Olivera è uscito dal campo sul finale del match contro l’Ecuador a causa di un problema fisico. La faccia sconsolata del terzino non fa presagire nulla di buono. Il rischio è quello di un nuovo infortunio muscolare, ma per adesso non ci sono delle notizie certe. Il giocatore potrebbe sottoporsi ad accertamenti medici subito dopo il suo rientro a Napoli, ma per ora la sua presenza con l’Empoli è a forte rischio.

Napoli: infortunio Olivera, come sta

Antonio Conte è molto preoccupato per l’infortunio di Olivera. Il difensore sul campo si è guadagnato il posto da titolare e lo stop potrebbe complicare molto le prossime partite. Per il momento non si ha un quadro certo e per questo motivo in casa Napoli si preferisce aspettare un po’ prima di fare un quadro più chiaro della situazione.

Al rientro saranno valutate le sue condizioni e sciolti tutti i dubbi. La possibilità di un infortunio muscolare c’è e per questo motivo si attendere il ritorno per effettuare tutti gli esami del caso. Non sicuramente una buona notizia per Antonio Conte, che per la trasferta di Empoli si trova a dover rinunciare a due elementi molto importanti come Lobotka e lo stesso Olivera (anche se quest’ultimo sarebbe partito dalla panchina ndr).

L’infortunio consente a Spinazzola di avere maggiore spazio e dimostrare le sue qualità. Una occasione da sfruttare per dimostrare il proprio valore e magari riprendersi anche il posto da titolare. Ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore quando si sapranno le reali condizioni di Olivera e l’entità del problema accusato in nazionale durante la sfida contro l’Ecuador.