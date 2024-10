Meret: i tempi si allungano, la nuova data del rientro in campo

Non solo Lobotka, in casa Napoli sono da chiarire anche le condizioni di Meret. Per il portiere il rischio è quello di tempi più lunghi

Sono giorni di apprensione in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Lobotka e Meret. Per il centrocampista le prossime ore si preannunciano decisive con gli esami strumentali destinati a dare delle risposte importanti. Discorso diverso, invece, per l’estremo difensore. Lui è ai box ormai da quasi un mese, ma le ultime notizie non sono assolutamente positive. Ci sono delle questioni da risolvere prima di avere un quadro più chiaro dei tempi di recupero.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, Meret non ha smaltito definitivamente il suo infortunio e per questo motivo non è da escludere un rinvio del suo ritorno in campo. Mancano quattro giorni alla sfida contro l’Empoli e il tempo per sciogliere i dubbi c’è, ma la sensazione è che non sarà questa la partita che lo vedrà difendere la porta del Napoli.

Infortunio Meret: come sta il portiere

Il problema muscolare di Meret si sta rivelando ancora più grave del previsto. È un muscolo molto sollecitato dal portiere durante la partita e per questo motivo in casa Napoli c’è tanta precauzione. Non si vuole rischiare praticamente nulla e sono in corso tutte le valutazioni del caso prima di decidere quando rivederlo in campo. Ad oggi sembra quasi impossibile un suo rientro contro l’Empoli anche se mancano ancora quattro giorni e tutto può accadere.

Meret non ha smaltito definitivamente l’infortunio e questo lo mette a serio rischio ricaduta. Per questo motivo cresce l’ipotesi di un’altra settimana di stop e un rientro in campo solamente contro il Lecce. Naturalmente non è da escludere che i tempi si possano allungare ancora considerata la delicatezza del problema e del ruolo. L’obiettivo è quello di non sbagliare nulla ed evitare una ricaduta. Da qui la scelta di andare con calma e non accelerare i tempi.

Non sicuramente una buona notizia per Conte che si aspettava un ritorno in campo in tempi brevi, ma non sarà così. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire quando realmente Meret potrà rientrare a disposizione di Antonio Conte e difendere i pali del Napoli. Fino a quel momento fiducia a Caprile.