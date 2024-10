Ex Napoli: grave infortunio per Zielinski, lungo stop

Non si fermano i problemi per l’ex Napoli Zielinski. Il giocatore polacco si è fermato ancora una volta: per lui previsto un lungo stop

L’avventura di Zielinski all’Inter non è assolutamente iniziata bene. Il polacco non sta trovando molto spazio e sicuramente da parte sua si aspettava un minutaggio maggiore. Ma non è assolutamente finita qui. Il calciatore sta facendo i conti con diversi infortuni che sicuramente non gli facilitano la stagione. E l’ultimo stop rischia di farlo stare fuori per diverso tempo.

Come riferito da arenapoli.it, Zielinski non è assolutamente nuovo a questo tipo di infortuni. Nel suo ultimo impegno con la nazionale polacca si è fermato per un problema muscolare. La speranza del giocatore è che non si tratti di nulla di grave e possa rientrare a disposizione il prima possibile. Ma il rischio è quello di uno stop molto più lungo e si dovranno aspettare tutti gli approfondimenti del caso per avere un quadro molto più chiaro.

Infortunio Zielinski: i tempi di recupero

L’avventura di Zielinski con la maglia dell’Inter non è sicuramente partita nel migliore dei modi. Poco spazio e un infortunio che complica molto la sua esperienza in nerazzurro. Sui tempi di recupero si avrà un quadro più chiaro nelle prossime ore. La speranza da parte dell’ex Napoli è che possa trattarsi di un semplice affaticamento, ma naturalmente si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non si hanno certezze.

Stando alle prime informazioni, Zielinski si è fermato per un fastidio alla coscia. L’ipotesi sembra essere quella di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Non sicuramente una buona notizia considerato anche il fatto che Barella è rientrato da poco da un altro infortunio. Vedremo nelle prossime ore i tempi di recupero e se rientrerà presto oppure dovrà stare fuori una ventina di giorni come già successo in passato.

Uno stop che mette a serio rischio la sua presenza contro il Napoli. La sfida da ex è in programma per il 10 novembre e il tempo per recuperare c’è. Ma quando si tratta di un problema muscolare bisogna sempre mantenere la massima cautela per non dover fare i conti con uno stop ancora più lungo. Per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro su quando il giocatore rientrerà a disposizione di Simone Inzaghi.