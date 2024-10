Napoli: tegola Lobotka, svelati i tempi di recupero

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione Lobotka. Il centrocampista si è fatto male in Nazionale. Anticipati i tempi di recupero

Preoccupazione per le condizioni fisiche di Lobotka. Nonostante da Napoli e dallo stesso giocatore siano arrivate sensazioni positive, si attendono con ansia gli esami per avere un quadro più chiaro. Al momento Conte spera che non sia un problema fisico importante per avere a disposizione il prima possibile il suo regista. Fino ad adesso lo slovacco ha giocato tutte le partite da titolare (compresa la Coppa Italia ndr).

Uno stop che rappresenta una tegola per quanto riguarda Conte. I reali tempi di recupero li scopriremo solamente dopo gli accertamenti medici, ma l’edizione odierna di Cronache di Napoli si sbilancia su quando Lobotka potrà rientrare in campo e in parte non ci sono buone notizie per i partenopei. Vedremo se nelle prossime ore saranno confermate queste indiscrezioni oppure avremo novità magari positive per quanto riguarda il centrocampista.

Napoli: infortunio Lobotka, come sta

Nessuno si vuole sbilanciare sulla situazione Lobotka. Da parte del Napoli e degli esperti c’è il massimo riserbo sulle condizioni dello slovacco e si attendono gli approfondimenti medici, previsti in giornata. Da Castel Volturno sperano che tutto possa rientrare nel giro di poco tempo, ma per avere certezze bisognerà aspettare le prossime ore e gli esami strumentali ai quali il centrocampista si sottoporrà in questo martedì.

L’edizione odierna di Cronache Napoli, però, si sbilancia e parla di uno stop di una decina di giorno. Secondo il quotidiano partenopeo, Lobotka ha rimediato un problema al flessore e non ci sarà contro Empoli (assenza ormai sicura ndr) e Lecce. Possibile un suo recupero per il big match con il Milan. In parte una buona notizia considerata l’importanza di quella sfida. Ma anche in questo caso siamo solamente nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare qualche ora per avere un quadro più chiaro.

Ma il giornale di Napoli non si ferma al centrocampista slovacco. Si sbilancia anche sul tema porta confermando che ad Empoli dal 1′ ci sarà Caprile e non Meret. Il portiere sembra non aver ancora smaltito pienamente l’infortunio. Per lui possibile, quindi, un’altra giornata di riposo e poi il ritorno dal 1′ contro il Lecce. Due assenze pesanti, ma che metteranno alla prova il Napoli di Antonio Conte, forse alla prima vera emergenza in stagione.