Raspadori alla Juve: svolta improvvisa, l’annuncio in diretta

La questione Raspadori continua a tenere banco in casa Napoli. Nelle ultime ore un annuncio in diretta che cambia il futuro dell’attaccante

Non è un periodo facile per Giacomo Raspadori. Nonostante il giocatore si sta comportando bene in Nazionale, da parte di Conte le scelte non cambiano. L’ex Sassuolo fatica ad entrare negli schemi del tecnico leccese e si pensa alla possibilità di una cessione durante il periodo invernale. Al momento è solo una ipotesi visto che da parte di ADL ci sarebbe l’intenzione di arrivare fino a giugno con lui, ma tutto ancora può succedere.

In particolare, nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante sul possibile trasferimento di Raspadori alla Juventus. I bianconeri non hanno mai nascosto l’interesse nei confronti del giocatore ex Sassuolo e il calciomercato invernale rappresenta una occasione per cercare di dare a Thiago Motta un calciatore di livello oltre che un sostituto di Vlahovic. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per cercare di capire come si evolverà il tutto.

Calciomercato Napoli: Raspadori alla Juventus, cosa sta succedendo

La Juventus insiste per Raspadori anche se da parte del Napoli non c’è l’intenzione di rinforzare una diretta concorrente. Alla fine, però, la posizione dura di ADL potrebbe ammorbidirsi soprattutto se non ci dovessero essere offerte interessanti da parte degli altri club. Per questo motivo si tratta di una vicenda che è destinata a tenere ancora banco e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Chi vede Raspadori alla Juventus è Emiliano Viviano. L’ex portiere, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato che a “nessuno piace non giocare e il Napoli non fa assolutamente bene all’attaccante. I bianconeri sarebbero la scelta giusta per lui. Sono sicuro che in una squadra come si deve farebbe diversi gol“. Un pensiero che, almeno per il momento, non coincide con l’idea di De Laurentiis, che non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente.

Il calciomercato è comunque lungo e potrebbe riservare diverse sorprese. Raspadori piace alla Juventus e non è da escludere che possa essere proprio lui a chiedere la cessione in bianconero. Occhio anche alle possibilità riguardanti l’estero come Marsiglia e campionato spagnolo. Insomma, una situazione in divenire e che dovrebbe vedere l’ex Sassuolo lontano dalla corte di Conte visto che non rientra più nei suoi piani.