Napoli: scambio con l’Atalanta, nome a sorpresa

Il Napoli potrebbe piazzare a sorpresa un colpo dall’Atalanta attraverso uno scambio. Valutazioni in corso e decisioni che saranno prese a breve

I rapporti tra Napoli e Atalanta sono ottimi nonostante lo sgarbo Brescianini. Sul finire dello scorso calciomercato si stava ipotizzando uno scambio tra Zappacosta e Raspadori, poi non andato a buon fine. Ma ora per la prossima estate si potrebbe intavolare una nuova trattativa. C’è un giocatore che continua ad interessare alla Dea e non è da escludere che Conte chieda una pedina fondamentale per il suo modo di giocare.

Si tratta di una operazione che stuzzica (e non poco) entrambe i club e si vedrà nei prossimi mesi se si potrà arrivare oppure no alla fumata bianca. L’interesse delle squadre è assolutamente reale e resta da capire se con il passare dei mesi la situazione cambierà oppure si continuerà a valutare l’affare. Di certo la strada per giugno è ancora lunga e per questo motivo ad oggi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: idea dall’Atalanta, i dettagli

L’Atalanta sta facendo molto bene anche in questo campionato nonostante alcune difficoltà in partenza. Ci sono diversi giocatori che si stanno mettendo in mostra e alcuni di questi potrebbero presto diventare un obiettivo del Napoli. Naturalmente la strada è ancora lunga e non possiamo escludere un cambio di strategia. Vedremo nei prossimi mesi come si svilupperà la situazione e cosa potrà succedere in futuro.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, l’Atalanta non ha mollato la pista Folorunsho. Il giocatore resterà fino a giugno al Napoli e poi durante il calciomercato estivo approdare a Bergamo. A quel punto il Napoli è pronto a intavolare una trattativa per arrivare a un giocatore con caratteristiche adattissime al modo di giocare di Antonio Conte: ovvero Ruggeri. Il terzino mancino sarebbe la soluzione ideale considerate anche le difficoltà di Spinazzola.

Al momento siamo solamente nel campo delle idee. La strada fino a giugno è molto lunga e non possiamo escludere che ci possano essere delle novità in questo senso. Il Napoli, comunque, pensa a Ruggeri e potrebbe sfruttare la carta Folorunsho per cercare di arrivare al terzino della Dea. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e per questo motivo non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro su come si muoveranno i partenopei.