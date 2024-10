Napoli: addio Kvaratskhelia, l’erede arriva dalla Spagna

Il futuro di Kvaratskhelia sembra essere sempre più lontano dal Napoli. E l’erede del georgiano potrebbe arrivare dalla Spagna

Nonostante la centralità nel progetto Conte e i tentativi del Napoli per rinnovare, il futuro di Kvaratskhelia ad oggi sembra essere lontano dalla maglia azzurra. Le distanze economiche sul prolungamento restano e per il momento non c’è l’intenzione da parte dei partenopei di alzare la propria proposta. Tutto questo fa pensare ad una separazione già al termine di questa stagione anche se non è da escludere nulla.

Secondo quanto riferito da Fasano ad areanapoli.it, il sogno di Kvaratskhelia è andare a giocare nel Real Madrid. E una partenza di Rodrygo la prossima estate potrebbe aprire a questa possibilità di calciomercato. Naturalmente al momento è una semplice ipotesi e non è da escludere che proprio dalla Spagna possa arrivare il sostituto del georgiano. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese nei prossimi mesi e in base agli aggiornamenti sul rinnovo del giocatore.

Calciomercato Napoli: il sostituto di Kvara dalla Spagna?

Al momento l’intenzione del Napoli è quella di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. De Laurentiis sta facendo di tutto per arrivare all’accordo, ma l’interesse del PSG in estate ha cambiato un po’ le pretese del georgiano. Ora c’è una distanza di due milioni non semplice da colmare. Nella mattinata Luca Marchetti di Sky aveva aperto all’ipotesi rinnovo con una clausola rescissoria abbassata a 77 milioni di euro. Una sorta di exit strategy in caso di una proposta importante. Non è da escludere comunque l’ipotesi di un non rinnovo e cessione durante il calciomercato estivo.

Kvaratskhelia spera nel Real Madrid. I Blancos potrebbero cedere Rodrygo e con parte di quei soldi andare a prendere il georgiano in estate. Nella trattativa potrebbe entrare anche il cartellino di Nico Paz, pronto ad essere controriscattato dal Como. Il talento spagnolo piace molto a Conte e sarebbe la carta giusta per abbassare le pretese economiche di ADL visto che andrebbe a ricoprire lo spazio lasciato libero dal georgiano.

Per il momento naturalmente stiamo parlando di una semplice suggestione visto che il Napoli non ha intenzione di mollare la pista riguardante il rinnovo di Kvaratskhelia. Poi naturalmente la strada fino a giugno è molto lunga e può succedere di tutto. Di certo la questione del georgiano tiene in apprensione i tifosi partenopei e l’ipotesi Nico Paz potrebbe in parte non convincere.