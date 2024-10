Napoli: Conte lo vuole a tutti i costi, ADL pronto a chiudere

Antonio Conte sarebbe calcisticamente innamorato di questo giocatore. ADL pronto a fare di tutto per portarlo a Napoli già a gennaio

È un Napoli già molto attivo sul calciomercato. I partenopei hanno individuato le lacune della rosa e a gennaio si proverà ad intervenire per cercare di rendere la squadra ancora più completa. In mattinata vi abbiamo parlato della possibilità di prendere Chilwell dal Chelsea, ma ad oggi le priorità degli azzurri restano due: un difensore centrale e un esterno destro. Naturalmente Manna resta vigile ed è pronto a cogliere qualsiasi occasione ci sarà.

Ritornando alle necessità di questa squadra, c’è un giocatore che piace molto ad Antonio Conte. Il tecnico leccese lo voleva a Napoli già in estate poi per diversi motivi non c’è stata l’opportunità di arrivare alla fumata bianca. La cotta all’allenatore, però, non è passata e la società proverà ad accontentarlo. De Laurentiis è pronto a dare il via libera all’operazione durante il calciomercato invernale, ma bisognerà trovare la quadra dal punto di vista economico.

Calciomercato Napoli: Conte pazzo di lui, la richiesta al presidente

Antonio Conte durante il calciomercato è stato accontentato quasi in tutto. Manca, come sappiamo, un vice-Lukaku e un esterno destro. Se sul primo molto probabilmente il discorso sarà rinviato in estate (anche per questioni di uscite ndr), sul secondo il Napoli proverà a colmare la lacuna già nella sessione invernale. Di nomi accostati ai partenopei ne abbiamo tanti, ma c’è un giocatore in particolare che interessa ai partenopei e al proprio tecnico. Una sorta di colpo di fulmine che va avanti ormai da diversi mesi e c’è stata la chiara richiesta alla società.

Il tecnico salentino lo vorrebbe subito e Manna sta lavorando per accontentarlo. Una operazione che si preannuncia molto complicata per diversi motivi, ma sono in corso i contatti con entourage e club di appartenenza per capire eventualmente la fattibilità di questa trattativa. Naturalmente stiamo parlando di Decic del Salisburgo, da tempo individuato come il nuovo Theo Hernandez.

Lui nasce come esterno destro, ma ha la capacità di agire molto bene anche a sinistra e questo, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, piace molto a Conte. È un classe 2000 e il Salisburgo è pronto ad aprire una vera e propria asta per la sua cessione. Il Napoli ha già avviato i contatti con l’entourage di Dedic. Ora bisognerà capire la richiesta del club austriaco. Si parla di una cifra non al di sotto dei 20 milioni di euro. Vedremo se De Laurentiis spenderà questa cifra per accontentare Conte oppure si andrà su altri obiettivi.