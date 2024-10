Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Udinese: beffato Giuntoli

Mercato Napoli, i partenopei si stanno guardando attorno ed ora emerge il colpo a sorpresa che può arrivare direttamente dall’Udinese. Si tratta di un profilo a dir poco interesse e la notizia rappresenta una beffa per la Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri in estate hanno dato il via ad una autentica rivoluzione. Tanti calciatori sono arrivati ed altrettanti sono andati via, con Antonio Conte che ha guidato il tutto spiegando quelle che erano le sue priorità. Chiaramente, però, questa squadra ha bisogno ancora di ulteriore innesti per potersi dire completa.

In tanti ruoli, infatti, servono degli acquisti per poter essere competitivi per davvero, dal momento che per il tecnico è fondamentale avere delle seconde linee all’altezza dei titolari. In tal senso adesso Giovanni Manna ha messo gli occhi in casa Udinese per un colpo che spiazza tutti. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Mercato Napoli, occhi puntati in casa Udinese

Da sempre l’Udinese rappresenta un modello da seguire, soprattutto per le piccole realtà del nostro calcio, dal momento che ormai si è consolidata in Serie A allestendo spesso delle squadre altamente competitive. Almeno per quelli che sono i traguardi che si pone il club. In tal senso, sono tanti i profili interessanti da poter pescare.

Secondo quanto raccontato da Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, a Radio Punto Zero, infatti, il Napoli in vista dell’inverno può puntare su Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese, per completare il reparto avanzato e per dare ad Antonio Conte una valida alternativa, anche come caratteristiche, a Romelu Lukaku.

Napoli, occhi sull’attaccante dei friulani: le ultime a riguardo

Classe 2000, rappresenta uno dei giovani più interessanti in senso assoluto in Italia. Ha un buon senso del gol, ma eccelle nel lavoro della punta al servizio della squadra. I suoi due metri e più di altezza in tal senso sono ovviamente un fattore decisivo. In stagione, fin qui, in 7 partite ha segnato 3 gol e la tendenza è sicuramente migliore della scorsa annata, quando si è fermato ad 8 reti.

Dal punto di vista realizzativo deve sicuramente migliorare, ma è un nome da tenere caldo in casa Napoli in caso di addio di Simeone. Se l’argentino dovesse essere ceduto, il Napoli avrebbe seriamente la possibilità di beffare la Juventus, che è interessata ma che non ha soldi a sufficienza per affondare il colpo.