Infortunio Lobotka, annuncio dalla Slovacchia: i tempi di recupero

Infortunio Lobotka, le ultime in casa Napoli creano in maniera del tutto inevitabile apprensione. Il centrocampista slovacco sta facendo i conti con un problema al ginocchio ed in tal senso arrivano notizie importanti relative ai tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il centrocampista slovacco, dall’arrivo di Luciano Spalletti in poi, è diventato un autentico faro di questa squadra, dal momento che si è assestato come rendimento come uno dei centrocampisti più forti in circolazione. In Serie A ma anche in ambito internazionale. In pochi, infatti, hanno le sue qualità sia tecniche che in fase di contenimento.

Con Conte, dopo che l’anno scorso ha sofferto insieme a tutti i suoi compagni, è riuscito a tornare ai suoi livelli, brillando in maniera impressionante in questo avvio di stagione. In tal senso, però, in virtù soprattutto di quanto detto, l’infortunio di Lobotka in Nazionale allarma tutto l’ambiente. Ed ecco, in tal senso, le ultime notizie a riguardo.

Il regista va KO: le ultime sulle sue condizioni

Nella sfida di Nations League tra la Slovacchia e l’Azerbaijan, infatti, il centrocampista ex Celta Vigo ha riportato un infortunio sul quale adesso si sta indagando per vederci chiaro e capire come stanno realmente le cose. Stando a quanto raccontato in terra slovacca, arrivano degli sviluppi non di poco conto.

A raccontare questa notizia è Futbolov, che spiega come Lobotka abbia riportato un problema al ginocchio. In particolar modo i tendini. E la notizia, come è normale che sia, non può non destare la massima attenzione, dal momento che si tratta di una zona a dir poco delicata. Andiamo a vedere le ultime su questo infortunio che fa allarmare Conte.

Infortunio Lobotka, annuncio dalla Slovacchia: “Questi i tempi di recupero”

A quanto pare, infatti, i tendini del ginocchio di Stanislav Lobotka si sono tesi ma non dovrebbero esserci rischi relativi ad un loro strappo. Quindi, allo stato attuale delle cose, si tratta di una situazione da monitorare e che desta interesse.

Sempre stando a quanto raccontato in Slovacchia, il regista ex Celta Vigo dovrebbe avere uno stop di circa dieci giorni o al massimo due settimane. Se così dovesse essere, con Gilmour che scalpita, sarebbe sicuramente un sospiro di sollievo per il Napoli.