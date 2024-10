Serie A, nuovo esonero deciso: a sorpresa arriva Sampaoli

In Serie A sta per saltare un’altra panchina, dal momento che il club sembra pronto ad esonerare il proprio allenatore. La decisione pare presa a riguardo ed a sorpresa la società ha puntato gli occhi con convinzione su Jorge Sampaoli, ex Siviglia e con un passato da Commissario Tecnico della Nazionale Argentina.

La posizione degli allenatori in Serie A è storicamente sempre fortemente instabile. Sono, infatti, sempre i principali, ed a volte gli unici, responsabili nel momento in cui le cose vanno bene. Come si suol dire in questi casi, infatti, è più semplice cambiare solo il tecnico che mandar via mezza squadra per invertire la rotta.

Per questo molto spesso si preferisce puntare su profili esperti, dal momento che i giovani non è detto che abbiano le spalle sufficientemente larghe per reggere le pressioni che si innescano. Un club importante del nostro campionato, però, pare abbia deciso di esonerare l’allenatore e di chiamare in panchina una istituzione come Jorge Sampaoli.

L’ex CT dell’Argentina sbarca in Serie A

Siamo al cospetto di un allenatore giramondo, dal momento che ha allenato praticamente in ogni angolo del mondo. Oltre che nella sua patria, ha allenato in Perù, Cile, Francia, Spagna e Brasile. Alternando dei grandissimi trionfi a dei tonfi totalmente inaspettati. Come sempre accade per un allenatore.

In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, il Genoa sta riflettendo sulla posizione di Alberto Gilardino e per sostituirlo il primo nome della lista sarebbe quello di Jorge Sampaoli. A conferma di quanto sia incerta la posizione dell’ex calciatore di Milan e Parma, c’è il fatto che il club abbia bloccato anche il tesseramento di Balotelli.

Sampaoli in Serie A: esonero deciso e rivoluzione in panchina

In tal senso, c’è la netta sensazione che Gilardino sia fortemente in bilico e verso l’esonero, soprattutto vista la situazione di costante emergenza in cui si trova il Genoa quando gioca, dal momento che non ha, di fatto, una proposta offensiva.

I tanti infortuni, su tutti quello di Messias e quello di Malinovskyi, hanno sicuramente condizionato il percorso di questa squadra, al pari di cessioni illustri come quelle di Gudmundsson e di Retegui, che non sono stati adeguatamente sostituiti sul mercato. Sampaoli viene considerato il profilo adatto per invertire la rotta. La prossima giornata di Serie A potrebbe essere decisiva.