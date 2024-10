Mercato Napoli, colpo dall’Argentina: assist inatteso dalla Juventus

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e pensano già a gennaio. In tal senso, il direttore sportivo ha messo gli occhi sul talento argentino, perfetto per le esigenze tecniche e tattiche di Antonio Conte. E l’assist per condurre in porto questa operazione a sorpresa arriva direttamente dalla Juventus.

Il mercato di gennaio, per quanto possa sembrare lontano, è in realtà già adesso di moda. I vari direttori sportivi, infatti, si stanno guardando attorno a caccia dei profili più interessanti da regalare ai propri allenatori. Ed i partenopei non sono da meno, visto che anche loro nella sessione invernale non staranno a guardare.

In tal senso, gli aspetti da valutare sono diversi, dal momento che così come è strutturata la rosa non può ancora dirsi completa. E conoscendo Antonio Conte chiederà al club, laddove possibile e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, uno sforzo per ultimare la rosa. Ed in tal senso il nuovo colpo può arrivare direttamente dall’Argentina.

Mercato Napoli, occhi sul talento argentino

Il Napoli interverrà a gennaio per regalare ad Antonio Conte diversi profili. Su tutti, la priorità in senso assoluto risponde al difensore centrale, dal momento che dietro Buongiorno e Rrahmani le due alternative, vale a dire Juan Jesus e Rafa Marin, non danno adeguate garanzie per tutto il resto della stagione.

Oltre al centrale, però, come è noto, il Napoli potrebbe intervenire anche per un laterale sinistro ed in Argentina si parla da tempo di un interesse forte degli azzurri per Kevin Zenon, talento del Boca Juniors che vanta tanti estimatori in Europa. E che ora si può avvicinare ai partenopei grazie ad un assist inatteso da parte della Juventus.

Napoli, si guarda in casa Boca Juniors: assist dalla Juventus

Classe 2001, si tratta di un giocatore che può giocare a tutta fascia, avendo grande gamba ed anche ottime doti in fase di contenimento. In giornata è emerso anche il nome di Chilwell, che ricopre sempre lo stesso ruolo, a testimonianza che qualcosa Conte si aspetta lì nonostante Spinazzola ed Olivera.

Per Zenon, che costa intorno ai 15 milioni di euro, però, come detto l’assist può arrivare dalla Juventus. I bianconeri, infatti, a gennaio proveranno l’affondo per Giacomo Raspadori e la cessione dell’ex Sassuolo potrebbe finanziare l’arrivo dell’argentino del Boca Juniors. I curiosi intrecci di calciomercato.