Non solo Lobotka: altra tegola per Conte

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Antonio Conte. Oltre Lobotka c’è un altro giocatore da valutare in casa Napoli

L’infortunio di Lobotka rappresenta una tegola importante per il Napoli. I tempi di recupero dello slovacco saranno valutati nelle prossime ore, ma la sua presenza ad Empoli è a forte rischio. Non sicuramente una buona notizia per Conte, che sperava di poter disporre del proprio regista per un periodo di partite molto impegnativo. Ma le novità non sono assolutamente finite qui per il tecnico dei partenopei.

C’è un altro giocatore che dovrà essere valutato per la trasferta di Empoli. Anche in questo caso saranno fondamentali le prossime ore e non ci resta che aspettare per avere un quadro molto più chiaro. La speranza da parte di Conte è che tutto possa rientrare, ma di certo le sensazioni non sono positive. Vedremo cosa succederà e anche quali saranno le scelte da parte del tecnico dei partenopei.

Napoli: brutte notizie per Conte, le ultime

Lo stop di Lobotka, come scritto in precedenza, rappresenta una tegola molto importante per il Napoli. Il calciatore in questo momento è fondamentale per il tecnico leccese e la speranza è che non sia niente di grave. Le sensazioni, però, non sono positive e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro anche sui tempi di recupero del centrocampista.

E, secondo quanto riferito da Sky Sport, la giornata odierna è decisiva anche per Meret. Il portiere non ha ancora smaltito definitivamente l’infortunio muscolare e per lui è più probabile la presenza contro il Lecce. Ma molto dipenderà da come si svilupperà l’allenamento di questo martedì. Se sarà regolarmente con i suoi compagni, allora cresceranno le possibilità di vederlo almeno in panchina. In caso contrario la situazione diventerebbe più critica e si dovrà aspettare qualche giorno in più.

Due brutte notizie per Antonio Conte, che spera sempre di poter riuscire ad avere tutta la rosa a disposizione per non dover fare i conti con situazioni di emergenza. Ora i primi problemi iniziano ad esserci e vedremo come si comporterà il Napoli. Se alla fine si uscirà indenni anche da questo periodo, allora i partenopei sono davvero candidati per lo Scudetto.