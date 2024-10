Napoli: svolta per il centrale, intreccio con l’Atalanta

Il Napoli in questo calciomercato invernale proverà a chiudere per un centrale di difesa. Possibile intreccio con l’Atalanta. Ecco i dettagli

Un centrale per Antonio Conte. Il Napoli proverà ad accontentare il tecnico nella prossima sessione di calciomercato. Rafa Marin e Juan Jesus non hanno convinto e uno dei due potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio. I ragionamenti sul sostituto sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi. Il sogno resta naturalmente Milan Skriniar, ma la folta concorrenza sta portando Manna a valutare anche altri obiettivi magari più semplici da raggiungere.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, è possibile un intreccio di calciomercato con l’Atalanta. La Dea potrebbe fare un favore al Napoli e consentire ai partenopei di chiudere l’operazione. Naturalmente al momento stiamo parlando di una semplice ipotesi. Vedremo nei prossimi giorni se questa trattativa potrà decollare oppure si opterà per un obiettivo completamente differente.

Calciomercato Napoli: l’Atalanta fa un favore a Conte, arriva il centrale

La strada per gennaio è molto lunga e per questo motivo ancora tutto può succedere. Ma l’intreccio di calciomercato con l’Atalanta è da tenere in considerazione. Naturalmente c’è ancora del tempo e, quindi, è presto per capire come si evolverà la situazione. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà e quali saranno le scelte da parte dei club.

Ma, secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Hien dell’Atalanta. Arteta lo vorrebbe subito in Inghilterra per rinforzare il proprio reparto difensivo. Una possibilità che naturalmente porterebbe i Gunners ad aprire alla partenza di Kiwior in questo calciomercato ed ecco che in quel caso rientrerebbe in gioco il Napoli. Si tratta di un profilo che piace molto a Manna e sicuramente ha un costo inferiore rispetto a Skriniar. Una opzione da tenere in considerazione per il momento e vedremo come si svilupperà la situazione.

Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli durante il calciomercato invernale farà un centrale difensivo. Sul nome ad oggi è molto presto fare delle ipotesi. La strada è lunga e può succedere di tutto. Il nome di Kiwior è una possibilità, ma non è da escludere che alla fine si possa puntare su un nome differente. Molto dipenderà anche dalle scelte che farà Conte per quel ruolo.