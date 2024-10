Dal Napoli all’Inter: colpo a zero, arriva dai bianconeri

Il Napoli guarda con attenzione ai giovani talenti ed è pronta una sfida all’Inter. Il giocatore è in scadenza con i bianconeri e potrebbe firmare a zero

È un Napoli che inizia a muoversi sul calciomercato. I fari sono puntati naturalmente a gennaio e sui giocatori destinati a rinforzare nell’immediato la rosa di Conte. Ma si guarda anche al futuro e c’è un calciatore che stuzzica molto la squadra partenopea e il direttore sportivo Manna. Il suo contratto in scadenza lo rende ancora più appetibile e gli azzurri potrebbero decidere di affondare il colpo per regalarlo al proprio tecnico.

Ma attenzione anche all’inserimento dell’Inter sul calciatore. Possibile un vero e proprio duello tra Napoli e i nerazzurri per assicurarsi il colpo di calciomercato. Si tratta di un giocatore in scadenza con il proprio club bianconero e che non ha nessuna intenzione di prolungare proprio per fare il salto di qualità. Non ci resta che aspettare per capire come si evolverà la situazione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva a zero

Il Napoli guarda con attenzione ai giocatori in scadenza. Si tratta di quei colpi che in un prossimo futuro potrebbero consentire di fare una plusvalenza, magari anche minima. E questo potrebbe essere uno dei casi. Il condizionale è d’obbligo visto che per il momento non si hanno certezze. Ma il giocatore piace e il contratto in scadenza rende la situazione ancora più appetibile. Occhio, però, all’inserimento di una squadra come l’Inter.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, gli ottimi rapporti tra l’entourage del giocatore e l’Inter potrebbe portare il Napoli ad essere beffato in questa corsa di calciomercato. Naturalmente per il momento siamo solamente in una fase iniziale della trattativa e tutto può succedere. La speranza da parte dei partenopei è che si possa arrivare ad un accordo per cercare di regalare a Conte un giocatore di assoluto livello e prospettiva.

Il Napoli continua a seguire da vicino Bertola e vedremo cosa succederà durante il calciomercato estivo. Il contratto in scadenza contro lo Spezia lo porta ad essere sicuramente molto cercato. A questo punto bisognerà aspettare febbraio per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure l’Inter sbaraglierà la concorrenza sfruttando gli ottimi rapporti con il suo entourage.