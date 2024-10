Napoli: Manna accontenta Conte, arriva dal Chelsea

Il Napoli continua a guardare con attenzione in Premier League. Conte spinge per avere un giocatore del Chelsea e Manna prova ad accontentarlo

Da una parte il campo, dall’altra il calciomercato. Sono questi i due fronti sui quali sta lavorando il Napoli. Antonio Conte è impegnato a preparare con attenzione il prossimo ciclo di partite. In società, invece, sono in corso le valutazioni sui rinforzi da dare al tecnico durante la sessione invernale. Per il momento siamo in una fase di riflessione, ma presto i discorsi potrebbero entrare nel vivo sia con i giocatori che con i club.

Secondo quanto riferito dal The Sun, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un giocatore in uscita dal Chelsea. Conte lo segue da tempo e lo vorrebbe con lui in questa nuova esperienza. Ora sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire la fattibilità dell’operazione. Nessuna chiusura da parte dei Blues visto che il calciatore non rientra più nei piani. Resta da capire se le condizioni messe in campo dai londinesi consentiranno di arrivare all’accordo. Resta comunque in piedi anche l’ipotesi di uno scambio con Osimhen già a gennaio.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Chelsea, i dettagli

Dopo Gilmour e McTominay, il Napoli si prepara a piazzare un terzo colpo dalla Premier League. Antonio Conte si sarebbe mosso in prima persona per convincere il giocatore ad accettare la destinazione partenopea. Non facile considerata anche la folta concorrenza di squadre inglesi, ma la presenza del tecnico leccese potrebbe rivelarsi decisiva in questa trattativa.

L’ipotesi avanzata dall’Inghilterra è quella di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Il contratto in scadenza nel 2027 consente di chiudere l’operazione a titolo temporaneo e poi magari in estate decidere se acquistarlo. Un periodo per capire meglio le sue condizioni fisiche visto che Chilwell non gioca da fine agosto. L’ex Leicester non rientra nei piani di Maresca e il Chelsea spinge per la sua partenza durante il calciomercato invernale.

Chilwell è un giocatore che piace molto a Conte e il tecnico lo ha chiesto in modo chiaro alla società. Si sarebbe mosso addirittura in prima persona per convincerlo. Ora la palla passa alle due società. L’ipotesi più probabile è quella di un trasferimento in prestito, ma non è da escludere che i Blues provino ad inserirlo in una trattativa per arrivare sin da subito a Osimhen. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nel giro di poco tempo.