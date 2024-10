Napoli, incontro con Kvaratskhelia: niente rinnovo, c’è un problema

Kvaratskhelia tornerà nelle prossime ore a Napoli per tornare ad allenarsi con Conte. Ora scatta l’allarme, tifosi in apprensione

Il talentuoso attaccante georgiano ha cambiato posizione in campo con l’allenatore Antonio Conte. Ora ha più spazio per colpire gli avversari senza restare a fissare l’ampiezza sulla fascia sinistra: dovrà trovare così la migliore soluzione anche in vista del futuro. Spesso si accentra per superare le difese avversarie, ma la sua ultima decisione ha spaventato già i tifosi azzurri: il presidente De Laurentiis dovrà trovare l’alternativa.

Il presidente De Laurentiis scenderà subito in campo per risolvere i tormenti del talento georgiano Kvara. Ormai è concentrato soltanto sul presente in maglia azzurra, ma la situazione potrà cambiare in tempi brevi. Spunta la decisione del presidente De Laurentiis: subito è scattato l’allarme tra i tifosi partenopei. Finora Kvara è tornato ad essere il faro dell’attacco di Conte in coppia con Lukaku, ma tutto può cambiare velocemente.

Napoli, Kvara pensa al futuro: la scelta di ADL

Saranno settimane complicate per conoscere così con certezza il suo futuro. Ormai Kvara è molto concentrato sul presente in maglia azzurra: spunta il retroscena svelato pochi minuti fa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’entourage del giocatore georgiano vorrebbe subito firmare il nuovo adeguamento contrattuale. Per il presidente De Laurentiis non c’è fretta visto il contratto già firmato fino al 2027 da 1,5 milioni a stagione. Il Napoli ha offerto a Kvara un contratto a 5 milioni di euro e non intende andare oltre: l’agente Jugeli vorrebbe sfondare il muro, ma per il club partenopeo è già stata presa la decisione per il futuro in maglia azzurra.

Una situazione contrattuale che va avanti ormai da troppo tempo, ma le firme continuano ad non arrivare. Entro la fine di ottobre arriverà un nuovo incontro tra le parti: il ds Manna cercherà di trovare la giusta soluzione per accontentare le parti coinvolte.

In campo è tornato a segnare gol importanti, ma Conte si aspetta ancora tanto dal georgiano. Negli ultimi giorni non è stato decisivo in Nazionale, ma sarà presente per la prossima sfida contro l’Empoli. Il presidente De Laurentiis cercherà di blindare il suo gioiello per non rischiare di perderlo a zero: si arriverà rapidamente ad una soluzione comune in ottica futura per firmare subito l’adeguamento contrattuale di Kvara.