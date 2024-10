Napoli, affare con la Juve: ADL piazza il colpo, c’è l’intesa

Il Napoli vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato. ADL vuole subito chiudere il colpo con la Juventus, il retroscena

La dirigenza partenopea è sempre attiva sul fronte calciomercato per imbastire nuove trattative anche in vista della sessione invernale di calciomercato. Spunta l’ultim’ora suggestiva per l’affare con la Juventus: l’annuncio è arrivato direttamente da Torino, cosa succede ora per il colpo.

Il ds Manna è sempre al lavoro per pensare a nuovi rinforzi suggestivi in ottica futura. Conte è soddisfatto della rosa a disposizione, ma ci sono alcuni reparti ancora non coperti del tutto. La dirigenza partenopea vorrebbe così imbastire una trattativa con la Juventus: il ds Giuntoli continua ad intrattenere rapporti lavorativi con il presidente De Laurentiis. In poco tempo tutto può cambiare per accontentare subito le parti coinvolte: spunta l’affare diretto con il Napoli.

Napoli, il colpo a sorpresa con la Juve: ci sono due ostacoli

Conosciamo tutti i dettagli dell’operazione con i bianconeri per puntare in alto. Spunta il retroscena per il colpo: ADL pensa così al nuovo affare con la Juventus.

Saranno settimane intense per pensare così a nuovi colpi importanti. Occhio anche alle cessioni eccellenti in vista di gennaio: spunta la trattativa diretta con la Juventus. Un momento decisivo per arrivare così alla chiusura dell’affare: spunta il retroscena dell’affare con i bianconeri.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha voluto a tutti i costi Giacomo Raspadori al Napoli con il trasferimento da urlo dal Sassuolo. Ora è più un’idea per il club bianconero con Thiago Motta che lo vorrebbe avere subito in rosa. L’aspetto economico resta un problema per portare a termine l’affare decisivo con il presidente De Laurentiis: da monitorare attentamente anche la trattativa con il Napoli che non vuole rinforzare una diretta concorrente.

Raspadori vorrebbe giocare con maggiore continuità visto il minutaggio limitato con Conte. Lukaku è diventato ormai il perno dell’attacco azzurro. Ora è tornato ad essere protagonista in Nazionale fornendo l’assist su punizione al suo compagno di squadra capitan Giovanni Di Lorenzo.

Saranno così settimane intense per conoscere il futuro dell’attaccante emiliano che non ha intenzione di perdere ulteriore tempo. A gennaio è possibile il suo addio per scegliere un nuovo progetto tecnico avvincente. Tutto pronto per la chiusura dell’affare, ma vanno superati due ostacoli.