Napoli, Conte infuriato: subito tre cambi

Una sosta Nazionale che ha fatto riflettere Antonio Conte. Il Napoli scenderà in campo contro l’Empoli: subito tre cambi di formazione

Un momento decisivo per la rivoluzione di formazione in casa azzurra. Conte è già infuriato dopo la brutta notizia su Lobotka, alle prese con un problema muscolare rimediato in Nazionale durante la sfida di Nations League. Ora arriveranno subito tre cambi di formazione in vista della sfida contro l’Empoli.

Saranno ore decisive per conoscere le scelte di formazione in vista della trasferta di Empoli. Una rivoluzione in atto per prepararsi al meglio alle sfide contro Atalanta, Milan ed Inter che arriveranno in rapida successione. Una formazione rivoluzionata per far rifiatare tre titolarissimi: l’allenatore del Napoli ha già le idee chiare per puntare in alto. La sua esperienza gli fa tenere i piedi ben saldi a terra senza entusiasmarsi più di tanto dopo il primato conquistato in maniera provvisoria. Ecco le nuove scelte di formazione: subito tre cambi.

Napoli, la rivoluzione di Conte: cambia già tre calciatori

Ci saranno novità a sorpresa per prepararsi al meglio alla prossima sfida di campionato. Conte vorrebbe allungare in classifica per poi sfidare le altre big della Serie A: arriveranno così scontri diretti decisivi per far tornare a sognare i tifosi azzurri. Scopriamo le ultime di formazione: l’allenatore del Napoli è già infuriato.

La dirigenza partenopea dovrà così occuparsi anche di nuovi colpi in vista della sessione invernale di calciomercato. Conte è sempre molto concentrato sulle prossime sfide di campionato: si gioca davvero tanto in ottica Champions League. L’allenatore azzurro non vuole cali di concentrazione, ma dovrà effettuare anche qualche cambio per far rifiatare i titolarissimi.

Sicuramente non ci sarà Stanislav Lobotka alle prese con un problema muscolare: oggi si sottoporrà agli esami strumentali di rito. Pronto così ad esordire dal primo minuto in Serie A Billy Gilmour, che è stato protagonista soltanto in Coppa Italia contro il Palermo.

Spazio anche a Spinazzola sulla fascia sinistra: Olivera arriverà dall’Uruguay soltanto a poche ore dalla sfida contro l’Empoli. Infine, Kvara potrebbe riposarsi con Neres che ha lavorato duramente a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Una voglia immensa di essere decisivo anche dal primo minuto: il brasiliano è stato sempre al top ogni volta che è entrato in campo. Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere con certezza l’entità dell’infortunio di Lobotka: Conte ha iniziato a fare i primi scongiuri.