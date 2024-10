Napoli, infortunio Lobotka: i tempi di recupero, quando torna

Il Napoli continua a pensare in grande, ma poche ore fa è arrivata una brutta notizia per l’infortunio di Lobotka: i tempi di recupero

Non finiscono i problemi in casa azzurra con l’infortunio rimediato da Lobotka in Nazionale. Conte è già furioso con l’ex allenatore azzurro, ora Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, accusato di averlo impiegato per novanta minuti in una sfida senza obiettivo. Ora spuntano le prime sensazioni per l’infortunio del centrocampista azzurro: quando torna?

Ore complicate per Antonio Conte che dovrà preparare al meglio la prossima trasferta di Empoli, in programma domenica alle 12.30. Un momento delicato per l’allenatore del Napoli che perderà quasi sicuramente Stanislav Lobotka: l’infortunio in Nazionale non ci voleva proprio. Le prime sensazioni non sembrano essere positive: un altro problema muscolare per i top player in circolazione visto il carico di partite senza precedenti. Anche il centrocampista azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca: ecco cos’è successo in Nazionale.

Napoli, allarme Conte: la furia dell’allenatore per il ko di Lobotka

Un momento decisivo per riuscire subito a trovare le contromisure in ottica futura. Conte non sarà minimamente contento di quello che è successo nelle ultime ore: Lobotka dovrà così conoscere subito l’entità del suo infortunio, spunta la novità.

Sono ore frenetiche in casa Napoli per quanto riguarda l’infortunio di Lobotka. Il centrocampista slovacco ha riportato un problema muscolare al flessore e così Vittek ha rivelato tutta la verità ai microfoni di Sportnet: “A Napoli non saranno entusiasti. Lobotka è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito: sarebbe una perdita significativa per tutti“.

Ora tornerà subito a Napoli per sottoporsi alle visite mediche di rito: Conte penserà subito a Gilmour titolare per recuperare in tempi brevi Lobotka. Sarebbe davvero un’assenza fondamentale per gli azzurri: il centrocampista azzurro aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi tornando ad essere il faro in mediana. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, salterà quasi sicuramente la trasferta di Empoli.

In caso di infortunio grave, Lobotka salterebbe i big match contro Atalanta, Milan ed Inter. Ora Conte dovrà inventarsi qualcosa di diverso per non perdere la qualità del gioco: il centrocampista scozzese, ex Brighton, scalpita già da tempo per una maglia da titolare che ora potrebbe arrivare.

Poche ore fa è spuntato anche uno scatto all’interno dello spogliatoio slovacco con un Lobotka sorridente. A Napoli iniziano i primi scongiuri per sperare in nulla di grave.