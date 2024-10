Mercato Napoli, colpo dalla Liga: affare da 7 milioni, Conte esulta

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a cercare i giusti rinforzi da mettere nelle mani di Antonio Conte ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. L’affare può arrivare con il club della Liga spagnola per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il primato in classifica è visto dal gruppo di Antonio Conte più come un punto di partenza che come un punto di arrivo. E’ ancora tantissima la strada da fare, ma i risultati fin qui ottenuti dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto. Ci sono delle prospettive incoraggianti e per quelle bisogna lavorare.

La concorrenza, però, in Serie A è di altissimo profilo, dal momento che ci sono squadre che vengono da periodi più lungi di progettazione per puntare al vertice. Il Napoli, invece, è nel bel mezzo di un anno di autentica rifondazione dopo i disastri della passata stagione. Per gennaio, probabilmente, si continuerà ad investire in cerca di nuove soluzioni da offrire al tecnico.

Mercato Napoli, colpo dalla Liga spagnola

La sessione di gennaio è una occasione per il ds Manna per completare questo fantastico percorso di rifondazione che ha messo in atto insieme alla proprietà ed a Conte. In tal senso, però, si dovrà lavorare in difesa, dal momento che Juan Jesus e Rafa Marin non danno le dovute garanzie alle spalle di Rrahmani e Buongiorno.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, noto giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Napoli si sarebbe aggiunto di gran carriera nella corsa per arrivare a Abdel Abqar, roccioso difensore centrale dell’Alaves che sta facendo grandissime cose in Liga spagnola. E che può arrivare ad un prezzo decisamente contenuto.

Napoli, nuovo regalo per Conte: costa 7 milioni di euro

Calciatore marocchino, è da tempo nel giro anche della sua Nazionale e si sta imponendo all’attenzione di tutti con prestazioni di alto profilo. Classe 1999, ha il contratto in scadenza nel 2025 ma il Napoli può pensare di anticipare il suo arrivo a gennaio, complici le esigenze della squadra, per anticipare la concorrenza.

Su Abqar, oltre al Napoli, ci sono anche il Siviglia e la Roma, che però non hanno le risorse economiche che avrebbero gli azzurri, soprattutto nel caso in cui si dovesse cedere Osimhen, chiudendo una volta e per tutte questo caso.