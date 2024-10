Cristiano Ronaldo, nuova polemica: parole al veleno sulla Juve

Il talento portoghese Cristiano Ronaldo infiamma ancora una volta, la polemica contro la Juventus, sua ex squadra, con delle parole che sono davvero velenose. I tifosi, ovviamente, non l’hanno presa bene, dal momento che è stato come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Ricostruiamo che cosa è successo.

L’asso portoghese rappresenta, ancora oggi, una delle stelle più luccicanti del panorama calcistico europeo. Quello che è riuscito a fare da calciatori ha pochi eguali nella storia, dal momento che il duello con Messi è stato uno dei più longevi, spettacolari e ricchi di gol nella storia di questo fantastico sport che è il calcio.

Passato anche per la Juventus, la sua esperienza in Italia, per usare un eufemismo, non è stata delle migliori. Le tensioni sono state tante e per giunta non è riuscito neanche a portare in dote la Champions League, obiettivo per il quale era stato ingaggiato. In tal senso, però, adesso Cristiano Ronaldo infiamma nuovamente la polemica contro la Juve con parole che fanno discutere.

L’asso portoghese contro i bianconeri: le sue parole

Le tensioni, anche dopo l’addio, tra CR7 e la Juventus sono state tante, dal momento che il primo non ha mai nascosto la sua insoddisfazione per quella parentesi della sua carriera comunque ricca di gol. Adesso, però, si apre un nuovo momento di attrito tra l’ex Real Madrid e Manchester United ed i tifosi bianconeri.

Nella sfida tra la Polonia ed il Portogallo è andato in scena un siparietto divertente tra Cristiano Ronaldo e Szczesny. Il primo, dopo aver chiesto come si sentisse al suo ex compagno di squadra in bianconero dopo la firma con il Barcellona, ha detto ciò al portiere polacco: “Incredibile, ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club“.

Le parole in questione sono state lette da tutti, tenendo conto che Szczesny ha giocato alla Juventus per 7 anni, prima di annunciare il ritiro dal momento che non rientrava più nei progetti del club bianconero. Insomma, si è trattata di una autentica frecciatina.

La cosa, ovviamente, non ha fatto piacere ai tifosi della Juve, che non ritengono la loro realtà inferiore a quella del Barcellona, club con il quale il polacco ha firmato a parametro zero dopo l’infortunio occorso a Ter Stegen.