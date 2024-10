Zidane nuovo allenatore: esonero dopo la sosta e firma

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina dopo una lunga attesa e si tratta di un autentico colpo di scena. Deciso l’esonero dopo la sosta, con il francese che è pronto a firmare dopo la sosta per le Nazionali.

Siamo al cospetto di un allenatore che, da quando ha iniziato, non ha allenato per molti anni. Le sue scelte dal punto di vista professionale vanno in controtendenza rispetto a quella che è la prassi della maggior parte dei suoi colleghi. Ha sempre dato la priorità a scegliere dei progetti ambiziosi, senza badare al suo guadagno personale.

In tal senso, è stato più volte accostato a tanti top club in giro per l’Europa, a partire dal Bayern Monaco fino ad arrivare alla Juventus, ma per il momento ha declinato ogni proposta. Non c’è stato verso da questo punto di vista. Ora, però, arriva una svolta significativa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’ex Real Madrid torna in pista: nuovo esonero in arrivo

Allo stato attuale delle cose sono diverse le panchine instabili e barcollanti, per così dire. Da sempre, infatti, come è noto, il ruolo dell’allenatore e la sua posizione sono strettamente ed inevitabilmente legati ai risultati raggiunti. Quando essi vengono a mancare, si preferisce percorrere quasi sempre la strada di un esonero.

In tal senso, stando a quanto raccontato dal “Daily Express”, il Manchester United starebbe seriamente riflettendo sulla posizione di ten Hag. L’olandese, infatti, in caso di risultati deludenti dopo la sosta, potrebbe seriamente essere esonerato. Ed il nome di Zidane è in cima alla lista, al punto che il francese ha già dato il suo benestare a questa operazione.

Zidane in panchina: colpo di scena inatteso e firma

L’ex Real Madrid ha superato anche Tuchel nelle preferenze del Manchester United, che ormai lo considera come il principale candidato per questa nuova pagina della storia di questo club. Zidane, dal canto suo, ha già dato il suo benestare a questa trattativa, che lascia tutti di stucco e che nessuno si aspettava più.

In estate, infatti, a quanto pare Zidane ha rifiutato varie piste tra cui anche lo stesso Manchester United. A quanto pare, però, adesso l’ex Real Madrid è pronto a tornare in panchina ed a porre fine a questa sua parentesi lontano dal calcio giocato.