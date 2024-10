Mercato Napoli, colpo in difesa a gennaio: beffata l’Inter

Mercato Napoli, gli azzurri sono al lavoro in vista di gennaio ed ora arriva il colpo di scena del tutto inatteso. Nel mirino un centrale difensivo che può fare al caso di Antonio Conte e che rappresenta un profilo molto affidabile.

La squadra di Aurelio De Laurentiis sta viaggiando a gonfie vele, dal momento che in sede di calciomercato sono stati fatti degli sforzi importanti. L’idea, infatti, è in maniera inevitabile quella di accontentare Antonio Conte nelle sue richieste. Almeno in quelle principali. E da questo punto di vista l’ex Inter e Chelsea, tra le altre, chiede di porre un freno a questa situazione.

Allo stato attuale delle cose, infatti, restano ancora delle lacune che vanno risolti, dal momento che soprattutto tra le seconde linee mancano delle valide alternative a quelle che sono le principali scelte del tecnico leccese. In tal senso, in vista della sessione di gennaio sta per arrivare una svolta non di poco per un affare che accontenta Antonio Conte.

Mercato Napoli, colpo per la difesa a gennaio

In difesa, infatti, riallacciandoci al discorso di cui sopra, le due scelte più affidabili per Antonio Conte sono senza ombra di dubbio Alessandro Buongiorno ed Amir Rrahmani. Ma alle loro spalle non ci sono grossi spiragli per Juan Jesus e Rafa Marin, che fin qui non hanno dato le giuste garanzie dal punto di vista del rendimento.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport ed esperto di calciomercato, il Napoli potrebbe puntare con decisione su Ardian Ismajli, roccioso centrale di difesa della Nazionale albanese e dell’Empoli, che in Serie A ha dimostrato di essere molto affidabile ed un centrale di sicura affidabilità. In tal senso, andiamo a vedere le ultime da questo punto di vista.

Napoli su Ismajli, le ultime su questo affare

Si è parlato di questa trattativa anche in estate, ma alla fine il Napoli ha deciso di restare così in difesa. Con il futuro di Juan Jesus che, ancor di più dopo lo spiacevole episodio capitato di recente, è ancora tutto da scrivere, è probabile che Manna possa fiondarsi su di lui.

Come è noto, d’altronde, i rapporti tra il Napoli e l’Empoli sono ottimi e sono state tante le trattative negli anni condotte da queste due realtà del nostro calcio. Si attendono sviluppi da questo punto di vista. Una beffa per l’Inter, che da tempo segue il ragazzo.