Napoli, cambiano i tempi di recupero per Meret: Conte trema

Fermo già da un paio di settimane, Alex Meret rischia di rimanere fermo ai box più di quanto si potesse effettivamente immaginare.

Il portiere del Napoli non si è infatti ancora visto dalle parti di Castelvolturno, ed il fatto che domani riprenderanno gli allenamenti allarmerebbe ulteriormente Antonio Conte ed il suo staff in vista delle prossime partite di campionato. Fasciarsi la testa prima del tempo però è controproducente, motivo per il quale il salentino aspetterà gli esami degli ulteriori accertamenti ai quali Meret verrà sottoposto nelle prossime ore per capire se potrà, o meno, contare su di lui già al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Cambiano i tempi di recupero per Meret

Alex Meret è uno dei grandi assenti del Napoli in queste settimane. Il portiere non sta giocando non per scelta tecnica di Antonio Conte, ma perché è alle prese con un infortunio che gli starebbe dando parecchio fastidio.

Stando alla prima diagnosi, l’italiano sarebbe dovuto tornare in campo già per la sfida contro l’Empoli del prossimo weekend, ma a quanto pare i tempi di sarebbero allungati, anche perché dalle parti di Castelvolturno l’estremo difensore non si sarebbe ancora visto. Segnale, questo, che preoccupa e non poco Antonio Conte, che comunque può sentirsi al sicuro con Elia Caprile dopo le ultime uscite stagionali dell’ex Empoli. Recuperare Meret è però l’obiettivo principale dello staff tecnico e medico del Napoli, anche perché il portiere sembrerebbe essere tornato ai livelli dello scudetto.

Nonostante fossero arrivati segnali incoraggianti nel corso di queste settimane, a discapito di quello negativo di cui abbiamo parlato prima, scrivono i colleghi di tuttonapoli.net che Alex Meret sarebbe ancora in dubbio per la partita contro l’Empoli. L’indizio è arrivato direttamente dall’ultimo allenamento svolto dall’1 azzurro, che ha lavorato a parte cercando di “forzare” i tempi per il rientro.

Infortunio Meret: svelato quando torna in campo

Molto probabilmente domenica contro l’Empoli Alex Meret sarà ancora una volta escluso da Antonio Conte. Il portiere del Napoli non sembrerebbe aver recuperato del tutto dall’infortunio che lo tiene lontano dai campi già da diverse settimane.

La speranza è che nel corso di questa settimana le cose possano cambiare, in meglio, ma l’impressione è che per non rischiare l’allenatore azzurro possa puntare ancora una volta su Elia Caprile, l’ex di turno. A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: quando tornerà Alex Meret? Il conto alla rovescia è iniziato già da una settimana, quindi se non dovesse essere contro l’Empoli, il numero uno del Napoli dovrebbe farcela per la partita successiva contro il Lecce.