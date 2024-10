Può lasciare il Napoli per la Juventus: annuncio dell’agente

Nel prossimo calciomercato invernale il calciatore potrebbe lasciare il Napoli per iniziare una nuova avventura in carriera alla Juventus.

Fino a qualche mese fa questo scenario sembrava essere di impossibile realizzazione, ma invece la stima che Cristiano Giuntoli nutre nei confronti dell’azzurro potrebbe spingerlo a vestire bianconero. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma nelle scorse ore è arrivato l’annuncio dell’agente che ha fatto chiarezza sulla situazione non lasciando spazio alcuno ad interpretazioni.

Quando ci sono di mezzo squadre così importanti come la Juventus, però, è sempre meglio andarci cauti, soprattutto a ridosso del calciomercato, nel quale ricordiamo vigere la regola del “mai dire mai“.

Lascia Napoli per la Juventus: è stimato da Giuntoli

Seppur la gestione Antonio Conte sia iniziata da oltre 100 giorni, il calciatore non è riuscito ancora entrare nelle rotazioni dell’allenatore salentino. Nelle ultime uscite l’azzurro è stato escluso non solo dagli undici titolari ma anche a partita in corso, non mettendo praticamente mai piede in campo. Ovviamente questa gestione da parte del salentino ha creato qualche timido malumore all’interno dello spogliatoio, risolvibile solo in un modo: con l’addio.

A fronte delle continue esclusioni, infatti, il calciatore potrebbe lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato invernale, accasandosi però nella storica rivale dei partenopei: la Juventus. Stando alle ultime notizie, Cristiano Giuntoli stimerebbe tanto il giocatore al punto che lo vorrebbe mettere a disposizione di Thiago Motta, anche se al momento la situazione è decisamente in alto mare anche per fare delle semplici previsioni in vista di gennaio.

La situazione è dunque questa: Giacomo Raspadori può lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato per la Juventus, squadra dove potrebbe trovare decisamente più spazio rispetto a quello che gli è stato riservato da Antonio Conte in questo inizio di stagione. Di questo discorso ne ha parlato ai microfoni di TMW l’agente del calciatore azzurro Tullio Tinti, che ha cercato di fare chiarezza in merito alle intenzioni del suo assistito.

Futuro alla Juventus? Arriva l’annuncio dell’agente

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare il Napoli per la Juventus a gennaio, o meglio, questo è quello di cui si sta parlando in questi giorni. Rilegato ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, Cristiano Giuntoli potrebbe sfruttare questa situazione per portare in bianconero uno dei suoi pupilli.

Affinché una cosa del genere accade c’è da capire se De Laurentiis sia disposto a cedere un giocatore del genere ad una diretta concorrente, ma anche, e soprattutto, se lo stesso Raspadori accetti la destinazione. In merito a questo discorso, come anticipato, ne ha parlato l’agente Tullio Tinti ai microfoni di TMW, dicendo che il suo assistito si trova bene a Napoli e che è qualsiasi discorso legato al suo futuro è prematuro. Staremo dunque a vedere come andranno a finire le cose, con Cristiano Giuntoli sempre pronto lì in agguato.