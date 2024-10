Tutto pronto per gennaio: il Napoli piazza il colpo da 20MLN

Il Napoli è già competitivo di suo, ma Antonio Conte avrebbe in mente di compiere qualche accorgimento nel prossimo calciomercato invernale.

Non a caso l’allenatore salentino avrebbe “ordinato” al direttore sportivo Giovanni Manna di avviare i contatti per uno dei suoi pupilli, giocatore che addirittura seguirebbe sin dai tempi dell’Inter. Il giovane esterno, stando alle ultime notizie, potrebbe risolvere parte dei problemi che il Napoli ha riscontrato fino a questo momento in quel reparto, ed è per questo che Conte starebbe insistendo così tanto.

L’impressione, però, è che presto la richiesta dell’allenatore partenopeo potrebbe essere accontentata, anche perché sembrerebbe essere tutto già apparecchiato per gennaio.

Il Napoli piazza il colpo: è tutto pronto per gennaio

È ancora presto per parlare di calciomercato, ma non per il Napoli, che a quanto pare starebbe già lavorando per completare e rinforzare ulteriormente la formazione di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

A fronte di questo la lista del direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe riempita di nomi piuttosto interessanti e che potrebbero fare al caso del salentino. Fra tutti, però, uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione dell’allenatore italiano, giovane promessa del calcio europeo che da qualche anno a questa parte si sta mettendo in mostra con la sua squadra di club non solo in campionato ma anche e soprattutto in Europa. Ed è per questo che Conte l’avrebbe indicato essere come il profilo ideale col quale andare a completare l’out di destra della sua squadra, richiesta che a quanto pare potrebbe presto essere soddisfatta.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, infatti, arrivano conferme concrete in merito all’interessamento del Napoli per Amar Dedic, classe 2002 in forze al RedBull Salisburgo. Inutile dire che la situazione sarebbe ancora in alto mare, ma non è da escludere che già nelle prossime settimane il ds Manna possa iniziare a muoversi per imbastire la trattativa in vista del prossimo calciomercato invernale.

Conte accontentato: Napoli, affare da 20MLN

Il Napoli è pronto ad accontentare ancora una volta Antonio Conte nel calciomercato. Non convinto a pieno di Pasquale Mazzocchi, l’allenatore salentino avrebbe chiesto un rinforzo per quella zona di campo, che a quanto pare dovrebbe e potrebbe rispondere al nome di Amar Dedic del RedBull Salisburgo.

Ciò che avrebbe attirato l’attenzione del Napoli è la duttilità del bosniaco, che può tranquillamente giocare sia destra, sua corsia preferenziale, che a sinistra. Il club partenopeo è dunque pronto a sedersi al tavolo con gli austriaci per capire il margine di riuscita di quest’operazione, che potrebbe portare De Laurentiis ad investire circa 20 milioni di euro, cifra equivalente al valore del cartellino del classe 2002 stando a dati Transfermarkt.