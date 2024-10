Tragedia in autostrada dopo la partita: morti tre tifosi

Quella che doveva essere una giornata di festa e passione, si è tramutata in un vero e proprio incubo, uno di quelli che non verranno mai dimenticati.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo una serata di passione volta a seguire la propria squadra del cuore, tre tifosi sono rimasti coinvolti in una tragedia in autostrada che sfortunatamente è costata loro la vita. Sono state subito rese note le dinamiche dell’incidente, anche perché quella strada, sfortunatamente, non è nuova ad episodi del genere.

Il club di cui i ragazzi erano tifosi si è subito stretto al cordoglio delle famiglie rivolgendole le condoglianze, che poco riusciranno ad alleviare il dolore che stanno provando.

Tragedia in autostrada: morti tre tifosi

Il mondo del tifosi italiano piange la scomparsa di tre giovani appassionati ai colori rossoneri. “Nessuno dovrebbe morire per passione” recita un noto slogan ultrà, eppure questi tifosi hanno perso la vita nel mentre tornavano a casa da una delle loro solite trasferte.

Nessuno scontro, nessun omicidio, almeno. I tre ragazzi sono morti a causa di una tragedia avventura in autostrada durante il viaggio di ritorno, pochissimi minuti dopo aver lasciato l’area limitrofa allo stadio. Neanche il tempo di entrare in carreggiata ed incamminarsi verso casa che è successo quello che non doveva succedere, con l’aiuto dei soccorsi che alla fine è risultato essere vano nonostante la tempestività.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Rompipallone sui propri profili social, il Foggia calcio, ma tutto il movimento foggiano ed ultrà nazionale, piange la scomparsa di tre giovanissimi tifosi, di 13, 17 e 21 anni. Fatale per i piccoli rossoneri il tragico incidente stradale avvenuto sulla pericolosissima Statale 93 che collega Potenza e Melfi di ritorno dalla partita Potenza-Foggia. Il club pugliese, sui propri canali social, ha espresso tutta la sua vicinanza alle famiglie dei ragazzi scrivendo: “In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie”.

Hanno perso la vita per un incidente: la dinamica

Il pareggio, per come era arrivato, ovvero a 10′ dalla fine di una partita combattutissima, poteva far tornare in Puglia i tre tifosi comunque soddisfatti. Peccato, però, che a casa non ci sono mai tornati per via di una tragedia che ha colpito il movimento Foggia Ultras e le famiglie dei ragazzi.

Ma cosa è successo ieri notte? I giovani rossoneri, di rientro dalla trasferta di Potenza, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Statale 93 che gli è costato la vita. I colleghi di Rompipallone hanno cercato di ripercorrere le dinamiche della tragedia, scrivendo sui propri canali social che a pochi km dallo stadio, il ultimo a bordo del quale stavano viaggiando le vittime è finito fuori strada. Inutili i tempestivi soccorsi, con i medici che nulla hanno potuto fare.