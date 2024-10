Retroscena Sarri: un club lo ha chiamato, affronterà subito il Napoli

Sarri è pronto per una nuova avventura: subito contatti con il nuovo club, anche i collaboratori sono stati già avvertiti. Ci sarà la sfida con il Napoli

Giorni intensi per conoscere il futuro dell’allenatore toscano che ha vissuto anni memorabili alla guida del Napoli. Ed è pronto subito ad affrontare gli azzurri: spunta il retroscena decisivo in vista dei prossimi giorni.

Maurizio Sarri è voglioso di una nuova avventura in Serie A per iniziare così ad infondere nuovemente i suoi dettami tecnico-tattico. L’allenatore toscano è reduce dalla sua esperienza non troppo esaltante alla guida della Lazio: in estate ci sono state chiamate soprattutto dall’estero, ma ha preferito aspettare un club di livello internazionale in Italia.

Sarri, il retroscena per il ritorno in panchina

Un momento decisivo per arrivare così subito alla conclusione dell’affare. L’allenatore toscano è pronto per accettare così la nuova destinazione: ormai ci siamo per chiudere, tutto dipenderà da un fattore. Scopriamo ogni dettaglio decisivo.

Come svelato dal portale Tmw, Maurizio Sarri è pronto a tornare subito in pista con una nuova destinazione suggestiva. I suoi collaboratori sono stati già allertati: i prossimi giorni saranno così decisivi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Il Milan potrebbe così sollevare dall’incarico Fonseca: il feeling con l’ambiente rossonero non è dei migliori.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è arrivata subito la sosta Nazionale: le prossime sfide del Milan saranno decisive per capire il futuro dell’allenatore portoghese. Prima dell’arrivo al Napoli, Sarri era stato già ad un passo dai rossoneri. Il club di Berlusconi lo voleva a tutti i costi con l’incontro con Galliani: alla fine l’affare si arenò con il suo trasferimento alla guida della squadra azzurra.

Per l’allenatore toscano sono state stagioni di crescita a 360 gradi con il Napoli: ha sfiorato anche il trionfo dello Scudetto con la squadra che giocava una meraviglia. Ogni domenica i tifosi erano entusiasti di quello spettacolo offerto da Mertens e compagni, ma non è mai arrivato alcun trionfo.

Sarri è pronto ad accettare così la proposta del Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca. Ci sarebbero stati già contatti in corso: ora tutto dipenderà dai prossimi risultati della squadra rossonera. L’allenatore portoghese non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi: non è soltanto una questione tattica.