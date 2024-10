Napoli, intreccio con Simeone: arriva il bomber

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta l’intreccio con Simeone, arriva subito il goleador

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni dettaglio di calciomercato. Il Napoli vorrebbe cambiare il meno possibile per continuare ad avanti con gli stessi calciatori al momento in rosa. Spunta l’intreccio decisivo per il futuro: tutto dipenderà da Simeone.

Il ds Manna continua a lavorare in ottica futura per ingaggiare i migliori calciatori in circolazione su indicazione dello stesso Antonio Conte. L’allenatore del Napoli punta sempre in alto, ma al momento ha i piedi ben saldi a terra. Un momento decisivo per rivoluzionare ancor di più la rosa azzurra con elementi di qualità eccelsa. Saranno mesi intensi per prendere nuove decisioni anche in ottica calciomercato: spunta l’intreccio con Simeone per l’arrivo di un nuovo attaccante, cosa succede ora?

Napoli, l’intreccio per il bomber: spunta il retroscena

Una voglia immensa di trovare la giusta collocazione all’interno della rosa di Antonio Conte. L’attaccante argentino non sta giocando con continuità dopo l’arrivo di Lukaku: ecco il retroscena da urlo con l’intreccio decisivo.

Come svelato dall’edizione di Tuttosport, Simeone è sempre la prima scelta del Torino. Il presidente De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni di euro, ma il club granata vorrebbe sostituire l’infortunato Duvan Zapata senza spendere più di tanto. Nelle ultime ore sono spuntati due nuovi nomi per rinforzare l’attacco granata: da una parte l’ex Fiorentina, Nzola, ora al Lens; dall’altra l’attaccante viola Kouame che continua ad essere a disposizione di Raffaele Palladino.

Un intreccio suggestivo con l’attaccante argentino del Napoli, El Cholito Simeone, che ha intenzione di restare ancora in maglia azzurra nonostante un minutaggio limitato. L’arrivo di Romelu Lukaku ha cambiato sempre più le gerarchie all’interno della squadra partenopea: Conte difficilmente farà a meno dell’attaccante belga.

Il Napoli è voglioso di arrivare in alto con gli stessi calciatori in rosa senza alcuna cessione a gennaio. Spunta così l’intreccio con il Torino: lo stesso esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato come Simeone voglia ancora continuare la sua avventura in maglia azzurra. Ora Cairo dovrà subito virare su altri obiettivi di calciomercato come Nzola e Kouame.

Simeone resterà quasi sicuramente ancora al Napoli: al termine della stagione prenderà la sua decisione definitiva. Ora è molto concentrato sulla sua esperienza in maglia azzurra.