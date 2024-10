Napoli, colpo dalla Germania: l’annuncio del padre

Il ds Manna è al lavoro per chiudere nuovi rinforzi da affidare subito a Conte. Spunta l’annuncio del padre, arriva dalla Germania

Saranno mesi intensi per programmare anche la prossima sessione di calciomercato. Un lavoro certosino portato avanti dal ds Manna che collabora senza sosta con lo stesso allenatore Antonio Conte. L’annuncio del padre ha fatto sognare subito i tifosi: è pazzo della squadra azzurra, spunta il retroscena dalla Germania.

Un rinforzo decisivo anche in ottica futura sfruttando così la sua voglia di vestire la casacca del Napoli. Il ds Manna cercherà di monitorare la situazione per sferrare l’assalto vincente: un giovanissimo che vanta già tanta esperienza, ma non bisogna anticipare i tempi.

Saranno mesi interessanti anche sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza delle big d’Europa per giovani talenti in circolazione. A poco a poco sta spiccando il volo in Primavera azzurra anche il talentuoso attaccante Popovic, classe 2006, che si è subito messo a disposizione dell’allenatore Dario Rocco per provare il salto in Prima squadra. Il Napoli

Napoli, spunta il retroscena: affare decisivo

In futuro potrebbe esaudire il suo sogno: conosciamo meglio ogni singolo dettaglio per il suo futuro. Spunta il retroscena da urlo, l’annuncio del padre.

Un annuncio decisivo da parte del padre di Francesco Buono, centrocampista e capitano del Bayer Leverkusen che milita in Youth League. Ai microfoni di Gianluca Di Marzio è arrivata la verità: “Mio figlio sogna di giocare nel Napoli. Noi proveniamo dalla provincia di Salerno. Francesco gioca nel Bayer Leverkusen da tredici anni, adesso è il capitano della squadra in Uefa Youth League”.

Poi ha aggiunto senza troppi giri di parole: “Lui si sente al 100% italiano: suo nonno si arrabbia. Il sogno di Francesco è quello di diventare un calciatore professionista e di giocare nel Napoli“.

Appena 17enne, il giovane centrocampista sta vivendo la sua avventura al Bayer Leverkusen affrontando anche le migliori formazioni d’Europa in Youth League. Classe 2007, Buono non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli per esaudire il suo sogno nel cassetto. Spesso si allena anche con la Prima squadra prendendo consigli dall’allenatore spagnolo Xabi Alonso.

Ha anche il doppio passaporto, ma è stato convocato nelle Nazionale giovanili tedesche. Il suo sogno però è quello di volare in Italia per mettersi alla prova nel campionato italiano.