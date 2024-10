Napoli, partirà titolare: sorpresa Conte dopo la sosta

Continua la rivoluzione di Antonio Conte in vista delle prossime sfide di campionato. L’ha già colpito, ora ha subito cambiato idea: la mossa

Un cambiamento radicale cercando di mettere da parte completamente il passato. L’esperienza di Conte è stata utile allo spogliatoio azzurro per ritornare a collezionare vittorie importanti in Serie A. Saranno settimane decisive per affrontare al meglio le big d’Italia: sfide già fondamentali in ottica Champions League con lo Scudetto che resta un miraggio al momento. Ecco la mossa strategica per conquistare un posto da titolare.

Una rosa costruita secondo i dettami tattici dell’allenatore del Napoli. Conte continua a pensare a numerosi cambi per coinvolgere ogni elemento della rosa azzurra. Un momento magico vissuto dalla squadra partenopea che vuole continuare a tenere il ritmo delle altre big della Serie A. Big match in programma per il Napoli che intende dimostrare il proprio valore affrontando Milan, Atalanta ed Inter. Spunta la sorpresa dopo la sosta: Conte è stato colpito da un calciatore azzurro.

Napoli, la rivoluzione di Conte: doveva andar via in estate

Saranno ore intense in vista della prossima sfida di campionato. Il Napoli vuole puntare in alto, ma ecco la prossima mossa strategica dell’allenatore azzurro.

Il suo feeling è eccezionale fuori dal campo con i suoi compagni, in particolar modo con Kvara. Finalmente è tornata la felicità sotto la gestione di Conte che ha toccato subito le corde giuste dopo le delusioni della passata stagione. Un’altra vittoria importante per lo spogliatoio.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ngonge scalpita per una maglia da titolare. La sfida in Coppa Italia contro il Palermo gli è stata utile per mettersi in mostra segnando una doppietta ai siciliani. Così ha conquistato anche la chiamata della Nazionale belga del Ct Domenico Tedesco che ha dovuto fare a meno dell’ariete Romelu Lukaku. Quest’ultimo ha voluto lavorare senza sosta a Castel Volturno per recuperare la forma dei tempi migliori prima di spiccare definitivamente il volo.

Ora anche Ngonge vuole essere protagonista per contribuire ai successi del Napoli: Conte è stato colpito dalla sua voglia di rivalsa e non ha intenzione di andare via a gennaio. Già in estate è stato ad un passo dalla cessione, ma alla fine è prevalso il senso comune di voler continuare a vestire la maglia azzurra.