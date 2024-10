Napoli: Kvaratskhelia cambia ruolo, sarà ancora più decisivo

La sosta è servita ad Antonio Conte per riflettere su come portare Kvaratskhelia ad essere ancora più decisivo. E c’è una nuova idea

Conte non ha nessuna intenzione di rinunciare a Kvaratskhelia. Il georgiano, nonostante le chiare difficoltà avute in questo inizio di stagione, resta un giocatore fondamentale per i piani del tecnico leccese. La sosta, quindi, è servita a capire come portarlo ad essere ancora più decisivo. Come riferito dal Corriere dello Sport, la soluzione sarebbe una sola e lo abbiamo già visto nelle ultime partite. Ora si insisterà su questa novità per capire se darà i suoi frutti.

Per Kvaratskhelia le prossime partite potrebbero rappresentare una sorta di svolta tattica. La richiesta di Antonio Conte è molto chiara e per questo motivo non ci resta che aspettare il weekend per capire se la soluzione trovata dal tecnico leccese è quella giusta oppure anche in questo caso dobbiamo aspettarci dei nuovi cambiamenti nel prossimo futuro.

Napoli: nuovo ruolo per Kvara, la decisione di Conte

Conte vuole Kvara ancora più decisivo. In questa parte di stagione il georgiano è stato sicuramente molto importante, ma non basta. Il tecnico leccese si aspetta sempre di più dal suo esterno e per farlo bisogna liberarlo dalla marcatura stretta degli avversari. La soluzione trovata potrebbe consentirgli di avere più libertà, ma resta da capire come il giocatore si troverà in una posizione dove non è abituato a giocare.

Stando alle ultime indiscrezioni, Conte sta spingendo per avere un Kvaratskhelia sempre più centrale e vicino a Lukaku. Una sorta di seconda punta per dargli maggiore libertà di inventiva. Un ruolo assolutamente inedito visto che lui ha reso sempre meglio quando veniva schierato largo a sinistra. Ma ormai le squadre gli hanno costruito una vera e propria gabbia e per questo motivo si sta pensando ad una soluzione completamente differente.

Lo abbiamo già visto Kvaratskhelia in un ruolo simile in questa stagione e non sempre è riuscito ad incidere. C’è bisogno di tempo e di lavoro e i risultati sono pronti ad arrivare. Conte, però, non cambia idea e punta su questo ruolo per il georgiano. L’obiettivo è quello di toglierlo dalle gabbie degli avversari e portarlo ad essere ancora più decisivo di quanto lo è stato nella prima parte della stagione.