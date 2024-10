Napoli: Conte ha deciso, ancora una rivoluzione

Si apre la settimana che porta alla sfida contro l’Empoli. Conte potrebbe presentare un Napoli ancora più rivoluzionato. Ecco i dettagli

Antonio Conte ormai da tempo ha la testa rivolta alla trasferta di Empoli. Dopo un periodo molto positivo, l’obiettivo del tecnico leccese è quello di riuscire a dare continuità a quanto fatto nella primissima parte di stagione. Ma si sa, ritornare in campo dopo una sosta rappresenta sempre una incognita importante e per questo motivo da parte dell’allenatore dei partenopei.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, contro l’Empoli il Napoli potrebbe presentarsi con qualche novità di formazione. Per il momento è solamente una ipotesi visto che Conte ha intenzione di aspettare il rientro dei nazionali. Una volta valutata la loro condizione saranno prese tutte le decisioni del caso. Ma alcuni cambi rispetto alle ultime uscite sono destinati ad esserci proprio per non prendere rischi inutili.

Napoli: contro l’Empoli si cambia, i dettagli

Il rientro in campo dopo la sosta è sempre una grande incognita. A questo dobbiamo aggiungere anche le fatiche dovute agli impegni con le nazionali e per questo motivo dobbiamo aspettarci qualche novità di formazione per quanto riguarda il Napoli. Ad oggi Conte preferisce prendersi del tempo per riflettere e capire come muoversi, ma le idee sono molto chiare e saranno approfondite già a partire dai primi allenamenti.

Ad oggi l’unica certezza sembra essere rappresentata da Spinazzola titolare. Olivera sarà l’ultimo a rientrare e difficilmente lo vedremo dall’inizio. Per l’ex Roma una chance molto importante considerato il poco spazio avuto nella prima parte della stagione. Da capire anche come rientreranno Anguissa e Kvaratskhelia. Ci sono Gilmour e Neres che scalpitano ormai da tempo e rappresentano due soluzioni ideali per quanto riguarda il Napoli ad Empoli. Ma anche in questo caso sono dubbi che saranno sciolti solamente a ridosso del match.

Conte ha comunque intenzione di schierare la migliore formazione possibile per cercare di continuare il periodo positivo e non lasciare punti per strada. La trasferta di Empoli è forse una delle partite più insidiose del nuovo ciclo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire quali saranno le scelte da parte di Conte e se vedremo il solito Napoli oppure una squadra leggermente diversa in confronto alle ultime uscite.