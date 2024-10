Napoli: mossa a sorpresa di Conte, nuovo ruolo per Neres

David Neres resta un rebus in casa Napoli. Antonio Conte ha in serbo un nuovo ruolo per lui nella speranza di riportarlo a certi livelli

Inizio di stagione non semplice per David Neres. Nonostante le prestazioni sono state di alto livello, il brasiliano si aspettava di giocare di più. Un minutaggio davvero minimo per l’ex Benfica, che ha sfruttato la sosta per migliorare su alcuni dettagli e provare a trovare più spazio. Il suo obiettivo è quello di diventare nel minor tempo possibile titolare, ma naturalmente a dirlo sarà il campo.

Secondo le ultime informazioni del Corriere dello Sport, il percorso per vedere Neres titolare è molto lungo. Il giocatore sta dimostrando di una crescita esponenziale e presto potrebbe diventare il vero colpo di Conte. Ma ci vuole tempo e quindi molto probabilmente partirà ancora dalla panchina contro l’Empoli. Ma c’è una mossa a sorpresa e assolutamente inaspettata da parte del tecnico leccese: un nuovo ruolo che potrebbe cambiare il destino del brasiliano.

Napoli: nuova idea di Conte, il nuovo ruolo per Neres

David Neres in questa prima parte di stagione lo abbiamo visto sempre giocare come vice Politano. In questo momento il romano è intoccabile e per il brasiliano lo spazio è davvero minimo. La sosta, però, è servita a Conte per valutare la possibilità di cambiare sistemazione al giocatore ex Benfica e possiamo dire che i risultati sono positivi. Naturalmente poi bisognerà capire come si comporterà in campo e quindi ci vorrà del tempo. Ma è una idea che il tecnico leccese vuole tenere in considerazione in un momento in cui gli esperimenti si possono fare.

Nelle prossime partite si potrebbe vedere David Neres largo a sinistra e non a destra. Le prestazioni di Kvaratskhelia non sono assolutamente positive e Conte sta valutando anche una alternativa al calciatore georgiano. Ad oggi, considerate anche le caratteristiche, il brasiliano rappresenta forse la soluzione ideale anche se ancora deve migliorare nella fase difensiva. Una volta fatto questo si può parlare di un giocatore pronto a trovare spazio.

Naturalmente molto dipenderà da come andranno gli allenamenti. Per il momento si tratta semplicemente di una idea che potrebbe consentire a Conte di avere un’arma in più. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se ci sarà la possibilità di vedere Neres in una posizione inedita per lui.