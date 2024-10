Napoli: blitz in Francia, arriva il “nuovo” Kvaratskhelia

Il Napoli segue con attenzione un giocatore della Ligue 1. È un vecchio pallino di ADL e Manna entro l’estate potrebbe preparare un blitz

De Laurentiis non ha mai nascosto la sua passione per giocatori provenienti da Paesi dove il calcio è in continua crescita. In passato ha confermato la sua volontà di portare a Napoli giapponesi, statunitensi anche per portare il brand Napoli ad essere ancora conosciuto di più in quelle parti del mondo. Ed ora, secondo le indiscrezioni riportate da areanapoli.it, uno di questi colpi potrebbe essere messo a segno. I partenopei, infatti, seguono un calciatore destinato ad avere una carriera importante.

Non è un nome nuovo. I fari su di lui erano già stati puntati in passato, ma si è preferito non rischiare. Ora gli osservatori partenopei sono sulle sue tracce e Manna aspetta le loro valutazioni prima di affondare il colpo. I numeri confermano che si tratta di un calciatore di assoluto livello e con un feeling importante con la rete. Ad oggi sembra più un’idea per il calciomercato estivo, ma mai dire mai.

Calciomercato Napoli: nuova idea giapponese, i dettagli

Il Giappone potrebbe presto diventare una terra di conquista per il Napoli. ADL ha come obiettivo quello di portare il brand ad essere conosciuto in modo definitivo in tutto il mondo e per farlo c’è naturalmente bisogno di acquistare giocatori provenienti da quei Paesi. E l’ultima idea porta ad un talento nipponico che sta facendo molto bene in Francia. Un vecchio pallino di De Laurentiis che magari questa volta arriverà.

Stando alle ultime informazioni, il Napoli lo aveva seguito già ai tempi del LASK senza affondare il colpo. Ora al Reims sta facendo molto bene (4 gol e 1 assist) e per lui si potrebbero aprire le porte di un trasferimento in una big entro la sessione estiva di calciomercato. Il giocatore in questione è Keito Nakamura, un esterno alto sinistro che ricoprirebbe alla perfezione il ruolo di vice Kvaratskhelia. Le qualità non mancano e il Reims entro l’estate potrebbe aprire ad una cessione.

Si parla comunque di un classe 2000. Quindi giocatore giovane e con ampi margini di miglioramento. Le partenze di Raspadori e Folorunsho potrebbero ipotizzare un tentativo nell’immediato. Ma la pista più probabile ad ora è quella di un tentativo in estate considerato anche il fatto che il Reims difficilmente si priverà di Nakamura a campionato in corso.