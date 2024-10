Napoli: Spinazzola resta in Serie A, scambio alla pari

A sorpresa Leonardo Spinazzola può lasciare già il Napoli. Per lui possibile uno scambio alla pari con un’altra big di Serie A. I dettagli

Arrivato in estate a parametro zero, Leonardo Spinazzola doveva essere uno dei punti di riferimento di questo Napoli. Ma l’ex Roma non ha assolutamente convinto e il cambio modulo sembra averlo penalizzato ancora di più. Un rapporto mai decollato tanto che Conte potrebbe preferire Mazzocchi a lui contro l’Empoli. Una scelta che rappresenta una bocciatura definitiva per l’esterno, che a gennaio rischia di dover partire per trovare maggiore spazio.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti di Sky Sport, l’interesse del Napoli per Chilwell rappresenta una sorta di conferma della partenza di Spinazzola durante il calciomercato invernale. Per lui si potrebbero a sorpresa aprire le porte di una big di Serie A in uno scambio alla pari. Per il momento è una semplice idea, vedremo se il tutto si trasformerà in realtà oppure no.

Calciomercato Napoli: idea in Serie A, scambio con Spinazzola

L’avventura di Spinazzola non è mai decollata con il Napoli e a sorpresa potrebbe già finire a gennaio. Il giocatore si aspettava di trovare maggiore spazio e, se non ci sarà un cambio di passo, l’addio durante il calciomercato invernale è una possibilità soprattutto in caso di qualche proposta interessante. E c’è un club di Serie A che potrebbe a sorpresa ritornare con forza sull’ex Roma per accontentare il proprio tecnico.

Il Milan già in passato aveva sondato il terreno per Spinazzola senza, però, arrivare alla fumata bianca. In casa rossonera il vice-Hernandez manca ancora e a questo punto non è da escludere un tentativo durante il calciomercato invernale. Da parte del Napoli nessuna chiusura considerato che il giocatore non rientra più nei piani, ma resta da capire le condizioni economiche per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

I rossoneri a sorpresa potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Jovic. L’attaccante serbo non rientra più nei piani del Milan e rappresenta quel giocatore che farebbe davvero comodo al Napoli. In questo momento gli obiettivi per il ruolo di vice-Lukaku sono diversi, ma tutti molto complicati da raggiungere a gennaio. Il serbo, quindi, sarebbe la soluzione ideale magari in prestito per arrivare al termine della stagione. Ad oggi si tratta solamente di una ipotesi, vedremo se si trasformerà in qualcosa di reale oppure no.