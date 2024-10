Esonero e ritorno in Serie A: Mancini sfida subito il Napoli

L’avventura in Arabia per Roberto Mancini sembra essere ormai agli sgoccioli. Dopo l’esonero, possibile un ritorno in Serie A. Le ultime

È ormai alle battute finale l’avventura in Arabia Saudita di Roberto Mancini. Gli ultimi risultati spingono la Federazione a valutare con attenzione la sua posizione. L’ipotesi di un esonero non è da escludere e per questo motivo già nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità molto importanti. Come riferito da calciomercato.com, la fine del rapporto non dovrebbe portare l’ex ct azzurro a restare molto tempo senza panchina.

Per lui ci potrebbe essere l’opportunità di ritornare in Serie A da allenatore. Si tratta di una possibilità da considerare viste anche le diverse panchine a rischio nel nostro campionato. Naturalmente per il momento sono solamente ipotesi visto che l’esonero non è ancora avvenuto. Ma le riflessioni sono in corso e già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità molto importanti in questo senso.

Serie A: Mancini in panchina, i dettagli

Roberto Mancini è pronto a tornare in Serie A una volta terminata l’avventura in Arabia Saudita. Le ultime vicende sembrano condizionare un po’ la sua avventura e per questo motivo non è da escludere un esonero nel giro di davvero poco tempo. Si tratta di una possibilità da considerare visto che i risultati non sembrano assolutamente aiutare l’ex ct azzurro. Naturalmente si attende l’annuncio e magari arriverà solamente a novembre.

In caso di una fine anticipata della sua avventura in Arabia, per Roberto Mancini si potrebbero aprire le porte ad un ritorno in Serie A. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma Milan e magari anche Bologna valuterebbero con attenzione la possibilità di affidare la panchina all’ex attaccante. Difficile in questo momento avere un quadro chiaro di quello che succederà e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire cosa succederà.

La speranza di Mancini è che si possa continuare in Arabia. Gli ultimi risultati, però, non stanno facilitando il compito dell’ex commissario tecnico italiano e tutto può succedere. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire se il tecnico continuerà la sua avventura in campo saudita oppure ritornerà ad iniziare una nuova esperienza nel nostro campionato.