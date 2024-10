Napoli: prendono Osimhen, intreccio con la Juve

Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Possibile un intreccio con la Juventus in estate: le ultime

Dopo un periodo di assenza causa infortunio, Osimhen è ritornato in campo. Un recupero importante per il Galatasaray considerato anche quanto fatto in queste settimane. Ma il nigeriano non fa parlare solo sul rettangolo di gioco. Il suo futuro continua ad essere al centro di un dibattito e presto sono attese delle novità molto importanti. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il giocatore fino a gennaio continuerà in Turchia. Poi in estate, come raccontato in più di un’occasione, la situazione è destinata a cambiare.

Stando alle ultime indiscrezioni, c’è un club che potrebbe tentare l’assalto durante il calciomercato estivo per assicurarsi Osimhen. Si preannuncia un intreccio con la Juventus. Naturalmente al momento si tratta di una notizia che dovrà essere confermata in futuro. Ma la squadra sembra avere le idee molto chiare ed è pronta a puntare tutto sul nigeriano per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Calciomercato Napoli: assalto a Osimhen, i dettagli

Osimhen è un giocatore che in Turchia sta ritornando ai suoi livelli. E questo ha portato molte squadre a pensare a lui in vista del calciomercato estivo. La strada fino a giugno è molto lunga e per questo motivo non possiamo escludere dei cambi di programma durante la stagione. Ma per adesso il nigeriano rappresenta una soluzione per rinforzare il reparto offensivo e sono in corso tutti i ragionamenti per capire l’offerta giusta da presente al Napoli e strappare il sì di ADL.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, l’Arsenal avrebbe mollato la pista Vlahovic per fiondarsi su Osimhen nel calciomercato estivo. Una scelta strategica per assicurarsi il nigeriano e togliere dalla corsa una possibile concorrenza come la Juventus. I bianconeri, infatti, non si muoveranno senza la cessione del serbo e a questo punto i Gunners sono i grandi favoriti per diversi motivi.

Naturalmente resta da battere la concorrenza di altre squadre e quindi può ancora succedere di tutto. Ma per Osimhen è pronta a scatenarsi una vera e propria asta durante il calciomercato estivo. Le inglesi restano in pole position, ma non è da escludere che alla fine possa spuntarla anche un’altra squadra. Il Napoli guarda con attenzione la situazione e spera di poter chiudere il prima possibile l’affare e avere i soldi da reinvestirli in entrata.