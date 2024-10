Napoli, colpo a centrocampo: intreccio con il Real

Un altro affare da urlo per il Napoli in ottica futura: spunta anche il Real, che intreccio con Florentino Perez. Colpo a centrocampo

Tutto cambia rapidamente in ottica futura per ambire a nuovi grandi risultati. Il calciomercato già sta iniziando a regalare nuovi spunti di qualità assoluta in vista della prossima sessione a gennaio. Il Napoli vorrebbe così puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte per coprire i buchi ancora presenti. Ecco l’intreccio con il Real Madrid: tutta la verità sull’affare a centrocampo.

Saranno mesi intensi per pensare a nuove idee suggestive di calciomercato. L’agenda del ds Manna è già ricca di profili interessanti per il futuro: Conte ha già espresso il suo parere in base a quali reparti andranno rinforzati nelle prossime sessioni di calciomercato.

La palla passa ora al presidente De Laurentiis che ha affidato completamente il progetto tecnico all’allenatore azzurro: i primi risultati già si sono visti, ma il percorso è appena iniziato. Spunta anche il Real Madrid per il colpo a centrocampo: che intreccio con il top club spagnolo.

Napoli, affare a sorpresa: c’è anche il Real Madrid

La notizia è arrivata pochi minuti fa con l’intreccio decisivo anche con i galacticos: un’idea immediata per rinforzare così la zona mediana dei top club europei. Scopriamo finalmente la verità, l’affare da applausi in ottica futura per un innesto di qualità assoluta.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi colpi suggestivi. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare ancora una volta Antonio Conte dopo i rinforzi di livello internazionali arrivati negli ultimi giorni di agosto.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, spunta anche il Real Madrid sulle tracce del centrocampista del Torino e della Nazionale italiana Samuele Ricci. Il classe 2001 è ormai pronto per il grande salto di qualità dopo l’exploit in maglia granata. Da Empoli fino a conquistare la maglia dell’Italia giocando anche già da titolare con il ct Spalletti che l’ha subito promosso.

Anche Pep Guardiola si era già mosso per portarlo al Manchester City: lo vuole subito il manager spagnolo. Il Napoli lo aveva già monitorato ai tempi dell’Empoli, ma aveva provato ad inserirlo anche nel potenziale affare con il Torino con El Cholito Simeone. Ora spuntano anche le big d’Europa che sono affascinate dalle qualità del centrocampista italiano.