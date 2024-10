Napoli, rescissione immediata: colpo dall’Arsenal

Il Napoli continua a pensare in grande per chiudere subito un colpo dall’Arsenal: spunta il retroscena da urlo, subito la rescissione

Saranno mesi ricchi di colpi di scena anche in casa azzurra per programmare il futuro del Napoli. Un altro rinforzo dall’Arsenal per ambire a grandi traguardi: scende in campo il presidente De Laurentiis per accontentare subito Conte. Spunta l’intreccio decisivo: arriva subito la rescissione per un giocatore azzurro.

Il ds Manna continua a monitorare il fronte calciomercato per mettere a segno immediatamente nuovi colpi dalla Premier League. Il presidente De Laurentiis è raggiante: nelle ultime ore ha ritrovato anche Conte a cena per parlare di squadra e città. Il feeling tra i due subito è nato fin dai primi giorni di insediamento tecnico da parte dell’allenatore del Napoli. Ecco la nuova idea dall’Arsenal: arriverà la rescissione per l’azzurro, il motivo.

Napoli, addio Conte: spunta il rinforzo per la difesa di Conte

Un nuovo rinforzo di qualità per ambire a grandi traguardi in casa Napoli. Conosciamo l’intreccio in vista del futuro: spunta il retroscena da urlo. Spunta la verità per chiudere immediatamente l’affare che non t’aspetti: l’affare decisivo per ambire a grandi palcoscenici.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, spunta anche l’ipotesi di rescissione immediata per Juan Jesus. Nel mirino c’è sempre il colpo dall’Arsenal per il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu: un intreccio decisivo per rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte.

Negli ultimi giorni il difensore brasiliano ha avuto anche problemi extra-campo: la sua storia d’amore con i colori azzurri è ormai arrivata ai titoli di coda. Il Napoli potrebbe così pensare di liberarsi immediatamente di comune accordo con il giocatore che ha sempre sudato la maglia nonostante qualche errore di troppo. Luciano Spalletti l’ha voluto a tutti i costi per rinforzare la retroguardia azzurra, ma ora le strade si separeranno.

Il Napoli tenterà l’assalto decisivo al difensore giapponese per un nuovo colpo dall’Oriente: la dirigenza partenopea è attenta anche al mercato internazionale per sviluppare il brand Napoli in giro per il mondo proprio com’è accaduto con Kim. Una voglia immensa per chiudere subito l’affare in campo internazionale.

Tomiyasu ha occupato diverse posizioni giocando sia a quattro che in una difesa a tre: proprio come vuole Conte. Un nuovo innesto di qualità che conosce già la Serie A dopo l’exploit con la maglia del Bologna prima del suo trasferimento proprio a Londra.