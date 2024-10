Napoli, rivoluzione Conte: sei acquisti titolari

Il Napoli si appresta a scendere in campo contro l’Empoli: una trasferta sempre ostica per gli azzurri, rivoluzione Conte. C’è la prima volta

Saranno ore decisive per pensare così alle scelte iniziali contro l’Empoli. Conte pensa ad una nuova rivoluzione in Serie A con i tanti innesti in campo dal primo minuto: spunta il retroscena da urlo. La trasferta in terra toscana è sempre stata ostica per la squadra partenopea: Conte non vuole cali di concentrazione, ma si affiderà così ai nuovi acquisti.

Un inizio stagionale da incorniciare per il Napoli targato Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha saputo toccare le corde giuste all’interno dello spogliatoio dopo la delusione del decimo posto della passata stagione. Una rivoluzione ancora in atto con la scelta di mandare in campo dal primo minuto i sei acquisti dell’estate. Un momento già decisivo per comprendere al meglio gli obiettivi stagionali della squadra azzurra: ecco la grande novità sulla formazione titolare di Empoli.

Napoli, spazio a nuovi acquisti: Conte pensa ad un nuovo cambio

Una voglia immensa di continuare a sognare in grande. Il Napoli è partito davvero forte in questo avvio di campionato: dopo la disfatta di Verona, gli azzurri hanno collezionato soltanto vittorie e un pareggio contro la Juventus nel mese di settembre.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarà tanto spazio per i nuovi acquisti per la prima volta in stagione. Il presidente De Laurentiis ha accontentato Conte in sede di mercato: spunta il retroscena da conoscere subito per affrontare al meglio l’Empoli.

Tra i pali ancora spazio ad Elia Caprile: Meret dovrebbe essere il titolare nel big match di San Siro contro il Milan. In difesa tornerà titolare Spinazzola: Olivera non è ancora tornato dalla Nazionale, ma il difensore uruguaiano è acciaccato e si siederà inizialmente in panchina.

In mezzo al campo spazio al duo scozzese Gilmour e McTominay con Buongiorno sempre al centro della difesa in coppia con Rrahmani. In attacco confermato Romelu Lukaku con Kvara e Politano sulle corsie esterne: Neres scalpita per una maglia da titolare dopo il lavoro senza sosta a Castel Volturno.

Il Napoli sogna di blindare ancora il primo posto in classifica prima di affrontare le altre big della Serie A come Milan, Atalanta ed Inter. Conte è sempre stato per la meritocrazia: giocherà chi è più in forma attualmente senza troppi giri di parole.