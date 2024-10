Napoli, allarme Conte: non rientra ancora dalla Nazionale

Non finiscono i problemi per Antonio Conte: arriva la sua decisione per la sfida contro l’Empoli. Subito ha trovato la soluzione, il motivo

Finalmente è terminata la sosta Nazionale con il Napoli che subito tornerà in campo in trasferta contro l’Empoli. Conte sta pensando ad una nuova rivoluzione con sei rinforzi in campo dal primo minuto.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato, ma Conte dovrà risolvere un nuovo problema venuto a galla pochi minuti fa. L’allenatore azzurro metterà in atto una nuova rivoluzione, ma spunta un nuovo allarme dell’ultim’ora: un calciatore del Napoli non ha ancora fatto rientro alla base. Saranno ore decisive per prendere così la nuova decisione anche in vista della sfida contro i toscani: scopriamo tutta la verità.

Napoli, il motivo del ritardo: la decisione di Conte

Novità dell’ultim’ora in casa Napoli per conoscere così il retroscena sul ritardo del calciatore del Napoli. Conte proverà subito una nuova mossa per l’undici titolare in vista della trasferta di Empoli.

Saranno ore decisive per pensare così ad un nuovo cambio di formazione. Dopo la sosta Nazionale il Napoli scenderà in campo domenica alle 12.30 contro l’Empoli: Conte non vuole cali di concentrazione contro l’amico di sempre Roberto D’Aversa. I due si sono conosciuti a Siena quando era all’epoca il vice allenatore della formazione toscana, mentre l’allenatore dell’Empoli era il capitano del Siena.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino Mathias Olivera ancora non è tornato a casa dopo gli impegni con la Nazionale uruguaiana. Per il terzino del Napoli soltanto un piccolo fastidio, ma nulla di grave: si siederà in panchina contro l’Empoli, al suo posto ci sarà Spinazzola sulla fascia sinistra. Anche Mazzocchi scalpita per una maglia da titolare, ma difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto.

Resterà soltanto 24 ore nella città partenopea per poi viaggiare alla volta della Toscana: domenica alle 12.30 è in programma la sfida del Castellani. Olivera è cresciuto in maniera esponenziale sulla fase difensiva: ormai è diventato affidabile sia a quattro che in una difesa a cinque.

Un moto perpetuo in grado di percorrere km a non finire sulla fascia sinistra: ormai ci siamo per la novità assoluta di Conte. In Nazionale con il Ct Bielsa è stato anche impiegato come centrale difensivo sfornando prestazioni interessanti anche in un ruolo inedito.