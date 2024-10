Napoli, Conte pensa ad un nuovo cambio: la novità assoluta

Conte potrebbe sorprendere ancora una volta tutti con una scelta inedita: ecco l’ultim’ora svelata, c’è un nuovo cambio. La novità

L’allenatore azzurro è pronto a rivoluzionare l’undici di partenza in vista della trasferta di Empoli. Un nuovo cambio inedito per affrontare la squadra toscana guidata dal suo amico di vecchia data Roberto D’Aversa: spunta la rivoluzione inedita per sostituire il titolarissimo.

Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile dopo la sosta Nazionale. A Castel Volturno chi è rimasto ha lavorato in maniera incredibile per sfruttare così la nuova pausa per mettersi in forma sotto la guida di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è pronto a sorprendere tutti in ottica futura: la decisione potrebbe arrivare proprio nella rifinitura in programma domani mattina a Castel Volturno prima di mettersi in viaggio alla volta della Toscana.

Napoli, la rivoluzione di Conte: scalpita per un posto da titolare

Conte proverà così la nuova formazione negli ultimi due giorni che precedono la sfida del Castellani contro l’Empoli, in programma domenica alle 12.30. Conosciamo così la novità assoluta: vuole tornare ad essere titolare.

Una nuova rivoluzione in casa azzurra per pensare ad un nuovo assetto tattico. Spunta il retroscena incredibile sulla titolarità ad Empoli: ecco la verità assoluta, il motivo inedito per vederlo in campo nuovamente dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, anche Pasquale Mazzocchi scalpita per una maglia da titolare per sostituire al meglio Olivera. In pole c’è Spinazzola, ma il terzino partenopeo non vede l’ora di tornare ad essere protagonista dal primo minuto. Conte lo ammira tanto, ma con il nuovo sistema di gioco ha perso il suo posto da titolare.