Napoli, allarme Kvara: nuova brutta notizia, la decisione di Conte

Nuovo allarme per Kvaratskhelia: spunta la notizia negativa per la sua decisione. Spunta anche l’ok di Conte, ecco quello che succede

Saranno giorni intensi per arrivare così alla decisione definitiva per il talento georgiano che non sta vivendo un ottimo periodo in campo e fuori. Kvara dovrà prendere la miglior scelta possibile: spunta l’ultim’ora decisiva, c’è anche il placet dell’allenatore Antonio Conte.

La dirigenza partenopea dovrà prendere così la decisione sul rinnovo del talento georgiano Kvaratskhelia. I rapporti non sono dei migliori fuori dal terreno di gioco: spunta la decisione di Conte in vista della prossima stagione. L’allenatore azzurro entra anche in dinamiche contrattuale con il presidente De Laurentiis: un vero e proprio manager per riportare in alto il Napoli.

Napoli, decisione Kvara sul futuro: arriva la svolta

Saranno settimane intense per arrivare così alla decisione definitiva in vista della prossima stagione. Ecco la novità dell’ultim’ora per quanto riguarda il futuro del georgiano: cosa succede ora?

Come svelato dal portale TMW Kvara potrebbe lasciare anche il Napoli in estate. L’accordo sull’adeguamento contrattuale ancora non è arrivato: il ds Manna dovrà incontrare il suo agente Jugeli nei prossimi giorni, ma la dirigenza partenopea sta mettendo in preventivo anche di perdere il giocatore azzurro. Il talentuoso georgiano ha numerose offerte dalle big d’Europa: c’è anche l’ok di Conte per puntare anche su nuovi talenti in circolazione.

Un momento decisivo per pensare già alla prossima stagione: l’accordo per il rinnovo non è ancora rinnovato, ma il presidente De Laurentiis non vuole affrettare i tempi. La richiesta di Kvara si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra ritenuta alta per il Napoli. Ora la dirigenza partenopea potrebbe pensare anche alla cessione del georgiano sulla base di 100 milioni di euro.

Saranno settimane decisive per puntare in alto con Kvara molto concentrato in campo per formare un tandem di livello internazionale con Lukaku. Lo stesso attaccante belga l’ha esaltato durante la sua intervista, ma il futuro del georgiano è ancora molto incerto.