Calciomercato: stanno riprendendo Elmas, a gennaio torna in A

Elif Elmas è pronto per cambiare di nuovo aria: svolta in Serie A, può tornare subito in Serie A dopo l’esperienza italiana

Una nuova decisione in ottica futura per conoscere la decisione del macedone Elmas: ecco il retroscena di calciomercato proveniente dal Germania. Una destinazione a sorpresa per ritornare ad essere felice: la novità in vista della prossima sessione di invernale.

Saranno settimane intense per conoscere il futuro del centrocampista macedone, Eljif Elmas, che non è più felice al Lipsia. L’ex Napoli vorrebbe così giocare con maggiore continuità: la svolta decisiva in ottica futura con il retroscena in Serie A. Una nuova decisione per trovare così nuovi stimoli in ottica futura: ecco la volontà del giocatore che ha vissuto anni memorabili in Italia.

Serie A, affare Elmas: ecco il retroscena

Un nuovo rinforzo per la prossima Serie A quello del centrocampista macedone che non riesce ad essere più continuo come un tempo. Una destinazione a sorpresa per Elmas: scopriamo tutta la verità.

Come svelato dal giornalista della BILD, Florian Plettenberg, non è da escludere un trasferimento di Elif Elmas del Lipsia in inverno. Il 25enne è da tempo scontento della situazione in casa Lipsia: arrivato dal Napoli per 24 milioni di euro nello scorso inverno, aveva già ricevuto richieste in estate anche dall’Atalanta.

Il Lipsia e il centrocampista offensivo sperano ancora in una svolta, ma se il minutaggio di gioco resta limitato ora potrebbe pensare subito ad una partenza invernale. Il Napoli aveva già pensato a lui per un possibile ritorno, ma ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. La dirigenza partenopea continuerà a monitorare le sue prestazioni in ottica futura, ma difficilmente vestirà nuovamente la maglia azzurra.

Saranno settimane intenese per capire meglio la situazione per trovare così la giusta destinazione. Elmas è stato uno dei simboli del Napoli targato Spalletti trionfando anche con la vittoria dello Scudetto. Ora vuole ritrovare stimoli nuovi dopo il suo trasferimento al Lipsia che si è rilevato fallimentare.

Un innesto di qualità a centrocampo come vero e proprio jolly: nella sua carriera ha ricoperto tante posizione fungendo anche da esterno offensivo. Ora il macedone non vede l’ora di iniziare una nuova avventura per il suo bene in ottica futura. Il tempo ormai stringe per dire addio definitivamente già al Lipsia.