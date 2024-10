Napoli, svolta Meret: la decisione senza precedenti

Alex Meret è attualmente ai box per infortunio: spunta la decisione del Napoli sulla svolta del portiere friulano, ecco la verità

Il portiere friulano del Napoli ha vissuto momenti traumatici in maglia azzurra. Il Torino lo voleva a tutti i costi, ma il presidente De Laurentiis l’ha trattenuto con la forza. Ha commesso qualche errore di troppo in passato, ma ora è arrivata la decisione senza precedenti.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta la novità assoluta su Alex Meret, attualmente ai box per infortunio. Il portiere friulano ha preso già la sua decisione: ecco la scelta senza precedenti. Conte ha subito mandato in campo il giovane portiere Elia Caprile che l’ha sostituito alla grande nelle ultime sfide di campionato.

Meret è cresciuto anche dal punto di vista caratteriale per ambire sempre a grandi palcoscenici. Spunta il retroscena da urlo in ottica futura per prendere la miglior decisione possibile.

Napoli, l’ultim’ora su Meret: spunta la novità

Pochi minuti fa è spuntata tutta la verità sulla decisione del presidente De Laurentiis su Meret: ecco il retroscena da urlo per il portiere friulano, cosa sta succedendo?

Come svelato dal Relevo sembra sempre più vicino il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Ormai l’accordo economico è davvero ad un passo per arrivare alla definizione dell’affare: “Il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione”. Sarà un momento decisivo per arrivare subito alle firme: il Napoli continuerà a puntare sul portiere friulano per ambire a grandi traguardi alla difesa della porta azzurra.

Saranno giorni decisivi per mettere nero su bianco: la firma del rinnovo contrattuale arriverà per la gioia di tutti. In passato è stato anche ad un passo dall’addio: ha vissuto momenti davvero terribili con la maglia azzurra, ma alla fine è prevalso il buon senso per il bene collettivo.

L’estremo difensore friulano dovrà così recuperare la forma migliore per difendere i pali del Napoli in vista del big match contro il Milan. Una decisione sofferta saltando anche la chiamata del Ct Spalletti che ha convocato per la prima volta anche il portiere della Juventus Michele Di Gregorio. La svolta decisiva per l’affare con il presidente De Laurentiis che punterà ancora su di lui: Conte è felice del suo rendimento in questi primi mesi di lavoro insieme. A breve arriverà la fumata bianca.