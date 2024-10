Napoli: Manna paga la clausola, preso il bomber brasiliano

Il Napoli guarda all’estero per rinforzare la rosa e pensa ad un bomber brasiliano. Manna è pronto a pagare la clausola rescissoria

È un Napoli che inizia a programmare con attenzione il futuro. Mentre sul campo si guarda al presente e alla delicata trasferta sul campo dell’Empoli, in società sono in corso le valutazioni sugli obiettivi da raggiungere nelle varie sessioni di calciomercato. Tra i diversi obiettivi che i partenopei si porranno tra gennaio e giugno c’è anche un vice Lukaku. Molto probabilmente la scelta definitiva arriverà in estate e nei prossimi mesi si opterà per un nome ponte in attesa del vero rinforzo per il reparto offensivo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Napoli starebbe seguendo da vicino un giovane talento brasiliano. Una trattativa non semplice da portare avanti vista sia la concorrenza che la clausola rescissoria. Ma Manna potrebbe decidere anche di pagare l’intera cifra per piazzare un colpo di calciomercato importante e anticipare tutte le altre squadre che sono su di lui da tempo.

Calciomercato Napoli: occhi in Brasile, il nome nuovo

Il Napoli inizia a guardare in Brasile per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. C’è un nome che stuzzica molto l’idea di Manna e sappiamo come De Laurentiis è intenzionato a portare giocatori da questi Paesi per far crescere il brand anche all’estero. Tutte cose che fanno pensare magari anche ad un sacrificio economico pur di arrivare al giocatore attualmente in forza al Fluminense, ma che in estate quasi certamente approderà in Europa.

Il nome sul taccuino di Manna è quello di Kanua Elias, giovane stella brasiliana di 18 anni. Il giocatore si sta mettendo in mostra con la Fluminense e il club brasiliano è pronto a lasciarlo partire per una cifra vicino ai 30 milioni di euro, ovvero la sua clausola rescissoria. Il Napoli ci pensa e valuta se in estate pagare questa somma e piazzare un colpo di calciomercato importante considerata la giovane età, ma anche il talento messo in mostra in queste partite.

Naturalmente la strada è ancora molto lunga fino a giugno e non possiamo escludere delle novità in questo senso. Ma il Napoli lo segue da vicino e presto potrebbe muoversi per anticipare la folta concorrenza e portarlo alla corte di Conte al termine di questa stagione. Vedremo cosa succederà in futuro e se i partenopei prenderanno Elias.