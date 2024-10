Napoli: intreccio con il Milan, Conte accontentato

Le strade di Napoli e Milan potrebbero incrociarsi nel prossimo calciomercato. Un intreccio destinato ad accontentare entrambi

Napoli e Milan sono pronte ad essere protagoniste sul calciomercato sia in inverno che in estate. Entrambe le rose devono essere puntellate, ma si guarda anche al futuro e a trovare delle soluzioni per rendere la rosa ancora più competitiva. La strada è lunga fino a giugno e non sono escludere delle novità. Al momento, stando alle ultime indiscrezioni, è possibile un intreccio tra le due squadre e vedremo se sarà realmente così oppure no.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Milan segue da vicino un giocatore in chiave di calciomercato e non è da escludere un intreccio con il Napoli in estate o addirittura a gennaio. Al momento è solo una ipotesi e vedremo se resterà una semplice idea oppure si trasformerà in qualcosa di reale. Di certo è un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e solo nei prossimi mesi capiremo come andrà a finire la vicenda.

Calciomercato Napoli: nuova idea per l’attacco, le ultime

Il Napoli lavora a trovare i giusti rinforzi per il calciomercato invernale ed estivo. Al momento si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per capire chi davvero può fare a caso di Antonio Conte. Solo nelle prossime settimane si deciderà se affondare il colpo da subito oppure magari aspettare l’estate. Di certo nelle intenzione dei partenopei c’è la volontà di prendere dei calciatori di livello per rendere la rosa ancora più forte.

E attenzione al nome di Abraham. Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Milan sarebbe su Bonny e questo significa che i rossoneri non hanno intenzione di confermare il giocatore, che non rientra nei piani della Roma. E a il Napoli potrebbe diventare una opzione da tenere in considerazione vista la necessità di trovare un vice Lukaku di livello. Per il momento naturalmente stiamo parlando di una semplice suggestione, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.

Da parte della Roma, almeno di clamorose novità, c’è l’apertura ad una cessione di Abraham e il Milan è pronto a non riscattarlo nel prossimo calciomercato estivo. Il Napoli ci pensa e potrebbe magari fare un tentativo per strapparlo alla concorrenza. Vedremo cosa succederà e se alla fine si arriverà oppure no ad una fumata bianca in questa trattativa.